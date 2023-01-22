Про це повідомляє Еспресо.TV.

Віктор Циганков вперше потрапив у заявку на гру після переходу до "Жирони", але просидів весь матч у запасі.

Команда українця догравала зустріч у меншості після вилучення на 79-й хвилині Сантьяго Буено.

Каталонцям не вистачило лічених секунд, аби втримати нічию. У компенсований час "Вільярреал" отримав право на пенальті, але Жерар Морено не зміг переграти голкіпера. Проте, у ворота "Жирони" було призначено ще один одинадцятиметровий, який реалізував Дані Парехо.

"Жирона" програла "Вільярреалу" 0:1 та з 21 очком та йде в турнірній таблиці 11-ю. "Вільярреал" з 31-м пунктом вийшов на п'яте місце.

Циганков перейшов до "Жирони" з "Динамо". Іспанський клуб заплатив за українця 5 млн євро. Окрім цього кияни отримають 50% від суми наступного трансферу гравця.

Чемпіонат Іспанії

18 тур

22 січня

"Вільярреал" - "Жирона" 1:0

Гол: Парехо, 90+10 (пен.)

17 січня Віктор Циганков перейшов з "Динамо" до "Жирони".

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