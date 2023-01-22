Команда Циганкова у меншості програла "Вілярреалу" в чемпіонаті Іспанії
У 18-му турі чемпіонату Іспанії з футболу "Жирона", за яку виступає українець Віктор Циганков, поступилася "Вільярреалу"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Віктор Циганков вперше потрапив у заявку на гру після переходу до "Жирони", але просидів весь матч у запасі.
Команда українця догравала зустріч у меншості після вилучення на 79-й хвилині Сантьяго Буено.
Каталонцям не вистачило лічених секунд, аби втримати нічию. У компенсований час "Вільярреал" отримав право на пенальті, але Жерар Морено не зміг переграти голкіпера. Проте, у ворота "Жирони" було призначено ще один одинадцятиметровий, який реалізував Дані Парехо.
"Жирона" програла "Вільярреалу" 0:1 та з 21 очком та йде в турнірній таблиці 11-ю. "Вільярреал" з 31-м пунктом вийшов на п'яте місце.
Циганков перейшов до "Жирони" з "Динамо". Іспанський клуб заплатив за українця 5 млн євро. Окрім цього кияни отримають 50% від суми наступного трансферу гравця.
Чемпіонат Іспанії
18 тур
22 січня
"Вільярреал" - "Жирона" 1:0
Гол: Парехо, 90+10 (пен.)
- 17 січня Віктор Циганков перейшов з "Динамо" до "Жирони".
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.82
Купівля 39.82Продаж 40.49
-
EUR
Купівля 42.16Продаж 43.13
- Актуальне
- Важливе