Циганков допоміг "Жироні" перемогти у каталонському дербі
Український футболіст Віктор Циганков зіграв за "Жирону" у переможному матчі чемпіонату Іспанії проти "Еспаньйолу"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Циганков вийшов у стартовому складі на гру двох команд з Каталонії та відіграв до фінального свистка. Українець допоміг "Жироні" перемогти сусідів з Барселони з рахунком 2:1.
На 53-й хвилині її вивів вперед Арнау Мартінес. На 74-й хвилині Мартін Бретвейт зрівняв рахунок. Незабаром "Еспаньйол" залишився у меншості через вилучення Серхіо Гомеса. "Жирона" скористалася чисельною перевагою на 88-й хвилині, коли пенальті реалізував Крістіан Стуані.
"Жирона" переграла "Еспаньйол" 2:1, набрала 34 очка та займає 10-те місце. Барселонці мають 27 пунктів та йдуть 17-ми.
Загалом Віктор Циганков зіграв за "Жирону" 7 матчів, забив 3 голи та віддав 3 результативні передачі.
Чемпіонат Іспанії
29-й тур
1 квітня
"Жирона" - "Еспаньйол" 2:1
Голи: Мартінес, 53, Стуані, 88 - Бертвейт, 74
Вилучення: Гомес, 83 ("Еспаньйол")
- 18 березня Циганков зробив дубль та став найкращим гравцем матчу проти "Райо Вальєкано".
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