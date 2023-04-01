Циганков допоміг "Жироні" перемогти у каталонському дербі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Циганков вийшов у стартовому складі на гру двох команд з Каталонії та відіграв до фінального свистка. Українець допоміг "Жироні" перемогти сусідів з Барселони з рахунком 2:1.

На 53-й хвилині її вивів вперед Арнау Мартінес. На 74-й хвилині Мартін Бретвейт зрівняв рахунок. Незабаром "Еспаньйол" залишився у меншості через вилучення Серхіо Гомеса. "Жирона" скористалася чисельною перевагою на 88-й хвилині, коли пенальті реалізував Крістіан Стуані.

"Жирона" переграла "Еспаньйол" 2:1, набрала 34 очка та займає 10-те місце. Барселонці мають 27 пунктів та йдуть 17-ми.

Загалом Віктор Циганков зіграв за "Жирону" 7 матчів, забив 3 голи та віддав 3 результативні передачі.

Чемпіонат Іспанії

29-й тур

1 квітня

"Жирона" - "Еспаньйол" 2:1

Голи: Мартінес, 53, Стуані, 88 - Бертвейт, 74

Вилучення: Гомес, 83 ("Еспаньйол")