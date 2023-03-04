Про це повідомляє Еспресо.TV.

Циганков вийшов у стартовому складі "Жирони" у матчі 24-го туру чемпіонату Іспанії проти "Гетафе" та на 54-й хвилині віддав результативну передачу на Валентина Кастельяноса. На той час каталонці поступалися 0:3 - у першому таймі вони двічі пропустили від Енеса Унала, а також - від Борхи Майораля.

По перерві "Жирона" забила другий гол зусиллями Мігеля Гутьєрреса, але врятувалася від поразки.

"Жирона" програла "Гетафе" 2:3 та з 30 очками займає 11-те місце. "Гетафе" набрав 25 пунктів та піднявся на 16-ту позицію.

Загалом Віктор Циганков зіграв за "Жирону" 5 матчів, забив 1 гол та віддав 1 асист. Українець відзначається результативними передачами у трьох матчах поспіль.

Чемпіонат Іспанії

24-й тур

4 березня

"Гетафе" - "Жирона" 3:2

Голи: Унал, 2, 14 (пен.), Майораль, 43 - Кастельянос, 54, Гутьєррес, 80