Цікаві рецепти з гарбуза: основні страви та смаколики на десерт

Гарбуз має багато благотворних та необхідних для здоров'я складових: бета-каротин, вітаміни С, Е, Калій, Магній. Його волокна сприяють здоровому травленню та можуть допомагати шлунково-кишковому тракту. Не менш важливим є те, що гарбузи містять мало калорій, майже нульовий вміст жиру, тому його можна вживати навіть тим, хто дотримується дієт.

Солоні страви з гарбуза можуть бути смачними та оригінальними. Ділимось кількома рецептами на тему таких страв.

Крем-суп з гарбуза

Інгредієнти:

гарбуз – 250 г

картопля – 100 г

морква – 75 г

одна ріпчаста цибуля

плавлений сир "Дружба" - 100г

вода або бульйон – 1 л

сіль та спеції (чорний перець, куркума, паприка)

хліб – 300 г

рослинна олія – 3-4 ст. л.

зелень (для подачі)

Покрокове приготування:

Очистіть від шкірки гарбуз, моркву, картоплю, цибулю та вимийте овочі. Ріжемо невеликими шматочками та перекладаємо в каструлю. Додаємо воду або бульйон (на бульйоні страва вийде смачнішою) та ставимо на вогонь. Після закипання, зменшуємо вогонь та варимо овочі до готовності 20-25 хвилин. Готуємо домашні сухарики. Для цього ріжемо будь-який хліб кубиками розміром приблизно 1.5х1.5 см. В іншій ємності змішайте ваші улюблені спеції, сіль та рослинну олію. Виливаємо дану суміш на сухарики. Розігріваємо антипригарну пательню та підсмажуємо на середньому вогні хлібні заготовки близько 10-15 хвилин. Постійно помішуйте, аби сухарики не пригоріли. Сухарики готові. Після того як овочі приготувалися, додаємо плавлений сирок, сіль та спеції, добре перемішуємо. Даємо страві знову закипіти та знімаємо каструлю з вогню. Переливаємо 1/3 рідкого вмісту каструлі в іншу ємність. Це необхідного для того, щоб потім регулювати густоту вашого крем-супу. Заглибним блендером подрібнюємо овочі з бульйоном до однорідної консистенції. Далі поступово додаємо необхідну кількість рідини, що ми відібрали до цього. Консистенція супу може бути такою, яка буде вам до вподоби. Подаємо разом з сухариками та зеленню.

Фото: Freepik

Якщо ви не знаєте, що приготувати з гарбуза на ланч, аби страва була легкою і цікавою, тоді наступний рецепт для вас.

Салат з гарбуза та сиру фета

Інгредієнти:

гарбуз – 200 г

сир фета – 100 г

один апельсин

один зубчик часнику

дві гілочки базиліку

оливкова олія – 2-3 ст. л.

спеції (за смаком)

Покрокове приготування:

Очистіть від шкірки гарбуз, промийте. Наріжте кубиками таким розміром, аби вам потім було зручно їсти в салаті. Застеліть деко пергаментним папером, викладіть рівномірно гарбуз. Полийте все зверху олією, вичавіть часник. Готуйте в духовій шафі при температурі 200 градусі до готовності. Наріжте кубиком сир фета. Аби він не сильно ламався під час нарізання, змочіть лезо ножа водою. Далі нам потрібно очистити апельсин та ножем вирізати м'якоть між плівками. Викладаємо готовий гарбуз, шматочки сиру та апельсину на тарілку. Зверху додаємо листочки базиліка та натираємо трохи апельсинової цедри. Приправляємо чорним перцем та сіллю, додаємо 1-2 столових ложки оливкової олії. Готово!

Такі прості страви з гарбуза принесуть різноманіття у щоденний раціон. Так, запечений гарбуз є основою і добре поєднується з грушею, яблуками, буряком тощо.

Фото: Freepik

Страви з гарбуза в духовці - це чудовий спосіб підкреслити смак та аромат цього сезонного продуктами. Для того, щоб зробити блюда з гарбуза більш поживними та калорійними можна додати різні види м'яса.

Запечена страва з гарбуза, м’яса та помідорів

Інгредієнти:

м'ясо куряче або свинина – 1 кг

один гарбуз середнього розміру

рис – 150 г

ріпчаста цибуля – 100 г

рослинна олія – 100 г

три помідори

сир сулугуні – 200 г

вода

сіль та перець (за смаком)

зелень, сметана (для подачі)

Покрокове приготування:

М'ясо промити та нарізати невеликими шматочками, перекласти в каструлю. Налити воду таким чином, аби вона повністю покрила м'ясо. Після закипання зменшіть вогонь та тушкуйте до готовності. Рис необхідно відварити до напівготовності. Очистіть на наріжте цибулю дрібними шматочками. Розігрійте сковорідку з олією та смажте цибулю до золотистого кольору. Гарбуз очистіть та наріжте тонкими скибками. Сир сулугуні натерти на крупній стороні терки. Готове м’ясо з’єднайте з рисом та цибулею. Додайте сіль та перець за смаком. Змастіть глибоке деко маслом та викладіть шарами: гарбуз, м'ясо з рисом, потім знову гарбуз, помідори нарізані кружечками та натертий сир. Зверху страву полити невеликою кількістю бульйону з м’яса та накрити деко кулінарною фольгою. Тушкувати близько 20-30 хвилин при температурі 180 градусів. При оформленні страви до столу, додайте свіжу зелень або сметану.

Фото: Freepik

Солодкі страви з гарбуза не менш смачні, ніж солоні. І що важливо, не лише дорослі зможуть насолодитися їх насиченим смаком. Такі страви з гарбуза для дітей підійдуть краще, ніж магазинні цукерки або тортики. З такого корисного продукту можна приготувати не лише всім знайому гарбузову кашу чи оладки, а цікавий пиріг.

Гарбузово-сирний пиріг "Зебра". Інгредієнти:

Для гарбузової частини:

гарбуз – 500 г

одне куряче яйце

цукор – 3 ст. л.

пшеничне борошно – 3 ст. л.

розпушувач 1 ст. л.

цедра апельсину – 1 ст. л

Для сирної частини:

кисломолочний сир – 400 г

одне куряче яйце

натуральний йогурт – 100 г

цукор – 3 ст. л.

пшеничне борошно – 3 ст. л.

дрібка солі та ванілі

Покрокове приготування:

Очистіть гарбуз та наріжте шматочками. Запікайте у духовій шафі протягом 30 хвилин при температурі 180 градусів до готовності. Як остине, перебиваємо його в блендері до однорідності. До гарбуза додаємо яйце, цукор, борошно, розпушувач та цедру апельсину. Все добре перемішуємо – гарбузова частина готова. В іншій ємності кисломолочний сир перетираємо через сито. Додаємо куряче яйце, натуральний йогурт, цукор, борошно, сіль та ваніль. Також, все добре перемішуємо. Далі, у форму для випікання викладаємо по черзі ложку гарбузової суміші та ложку сирної суміші. Якщо викладати начинку по ложці один на одного, то виходить цікавий малюнок. Випікаємо в духовці 45 хвилин при температурі 180 градусів.

Фото: Freepik

Запечений гарбуз з медом та яблуками

Інгредієнти:

один гарбуз середнього розміру

яблуко – 4-5 шт.

мед – 2 ст. л.

кориця – 1 шт.

сухофрукти – 100 г

Покрокове приготування:

Добре вимийте гарбуз, зріжте верхівку та очистіть від вмісту (насіння, волокон).

Вимийте яблука, наріжте дольками та очистіть від кісточок.

Сухофрукти залиште на 10-15 хвилин у теплій воді.

Щільно складіть шматочки яблук, сухофруктів всередину гарбуза, додайте паличку кориці та накрийте верхівкою гарбуза. Випікайте в духовці протягом 1-1,5 години при температурі 180 градусів.

Дістаньте гарбуз із духовки та остудіть. Краще прибрати паличку кориці та полити яблука медом.

Смачного!