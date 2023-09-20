Цікаві рецепти з гарбуза: основні страви та смаколики на десерт
Гарбуз - це універсальний продукт харчування, який має багато корисних властивостей, а різноманітні страви з гарбуза дуже популярні серед українців
Гарбуз має багато благотворних та необхідних для здоров'я складових: бета-каротин, вітаміни С, Е, Калій, Магній. Його волокна сприяють здоровому травленню та можуть допомагати шлунково-кишковому тракту. Не менш важливим є те, що гарбузи містять мало калорій, майже нульовий вміст жиру, тому його можна вживати навіть тим, хто дотримується дієт.
Солоні страви з гарбуза можуть бути смачними та оригінальними. Ділимось кількома рецептами на тему таких страв.
Крем-суп з гарбуза
Інгредієнти:
- гарбуз – 250 г
- картопля – 100 г
- морква – 75 г
- одна ріпчаста цибуля
- плавлений сир "Дружба" - 100г
- вода або бульйон – 1 л
- сіль та спеції (чорний перець, куркума, паприка)
- хліб – 300 г
- рослинна олія – 3-4 ст. л.
- зелень (для подачі)
Покрокове приготування:
- Очистіть від шкірки гарбуз, моркву, картоплю, цибулю та вимийте овочі. Ріжемо невеликими шматочками та перекладаємо в каструлю. Додаємо воду або бульйон (на бульйоні страва вийде смачнішою) та ставимо на вогонь. Після закипання, зменшуємо вогонь та варимо овочі до готовності 20-25 хвилин.
- Готуємо домашні сухарики. Для цього ріжемо будь-який хліб кубиками розміром приблизно 1.5х1.5 см. В іншій ємності змішайте ваші улюблені спеції, сіль та рослинну олію. Виливаємо дану суміш на сухарики. Розігріваємо антипригарну пательню та підсмажуємо на середньому вогні хлібні заготовки близько 10-15 хвилин. Постійно помішуйте, аби сухарики не пригоріли. Сухарики готові.
- Після того як овочі приготувалися, додаємо плавлений сирок, сіль та спеції, добре перемішуємо. Даємо страві знову закипіти та знімаємо каструлю з вогню.
- Переливаємо 1/3 рідкого вмісту каструлі в іншу ємність. Це необхідного для того, щоб потім регулювати густоту вашого крем-супу.
- Заглибним блендером подрібнюємо овочі з бульйоном до однорідної консистенції. Далі поступово додаємо необхідну кількість рідини, що ми відібрали до цього. Консистенція супу може бути такою, яка буде вам до вподоби.
- Подаємо разом з сухариками та зеленню.
Фото: Freepik
Якщо ви не знаєте, що приготувати з гарбуза на ланч, аби страва була легкою і цікавою, тоді наступний рецепт для вас.
Салат з гарбуза та сиру фета
Інгредієнти:
- гарбуз – 200 г
- сир фета – 100 г
- один апельсин
- один зубчик часнику
- дві гілочки базиліку
- оливкова олія – 2-3 ст. л.
- спеції (за смаком)
Покрокове приготування:
- Очистіть від шкірки гарбуз, промийте. Наріжте кубиками таким розміром, аби вам потім було зручно їсти в салаті.
- Застеліть деко пергаментним папером, викладіть рівномірно гарбуз. Полийте все зверху олією, вичавіть часник. Готуйте в духовій шафі при температурі 200 градусі до готовності.
- Наріжте кубиком сир фета. Аби він не сильно ламався під час нарізання, змочіть лезо ножа водою.
- Далі нам потрібно очистити апельсин та ножем вирізати м'якоть між плівками.
- Викладаємо готовий гарбуз, шматочки сиру та апельсину на тарілку. Зверху додаємо листочки базиліка та натираємо трохи апельсинової цедри. Приправляємо чорним перцем та сіллю, додаємо 1-2 столових ложки оливкової олії. Готово!
Такі прості страви з гарбуза принесуть різноманіття у щоденний раціон. Так, запечений гарбуз є основою і добре поєднується з грушею, яблуками, буряком тощо.
Фото: Freepik
Страви з гарбуза в духовці - це чудовий спосіб підкреслити смак та аромат цього сезонного продуктами. Для того, щоб зробити блюда з гарбуза більш поживними та калорійними можна додати різні види м'яса.
Запечена страва з гарбуза, м’яса та помідорів
Інгредієнти:
- м'ясо куряче або свинина – 1 кг
- один гарбуз середнього розміру
- рис – 150 г
- ріпчаста цибуля – 100 г
- рослинна олія – 100 г
- три помідори
- сир сулугуні – 200 г
- вода
- сіль та перець (за смаком)
- зелень, сметана (для подачі)
Покрокове приготування:
- М'ясо промити та нарізати невеликими шматочками, перекласти в каструлю. Налити воду таким чином, аби вона повністю покрила м'ясо. Після закипання зменшіть вогонь та тушкуйте до готовності.
- Рис необхідно відварити до напівготовності.
- Очистіть на наріжте цибулю дрібними шматочками. Розігрійте сковорідку з олією та смажте цибулю до золотистого кольору.
- Гарбуз очистіть та наріжте тонкими скибками. Сир сулугуні натерти на крупній стороні терки.
- Готове м’ясо з’єднайте з рисом та цибулею. Додайте сіль та перець за смаком.
- Змастіть глибоке деко маслом та викладіть шарами: гарбуз, м'ясо з рисом, потім знову гарбуз, помідори нарізані кружечками та натертий сир. Зверху страву полити невеликою кількістю бульйону з м’яса та накрити деко кулінарною фольгою.
- Тушкувати близько 20-30 хвилин при температурі 180 градусів.
- При оформленні страви до столу, додайте свіжу зелень або сметану.
Фото: Freepik
Солодкі страви з гарбуза не менш смачні, ніж солоні. І що важливо, не лише дорослі зможуть насолодитися їх насиченим смаком. Такі страви з гарбуза для дітей підійдуть краще, ніж магазинні цукерки або тортики. З такого корисного продукту можна приготувати не лише всім знайому гарбузову кашу чи оладки, а цікавий пиріг.
Гарбузово-сирний пиріг "Зебра". Інгредієнти:
Для гарбузової частини:
- гарбуз – 500 г
- одне куряче яйце
- цукор – 3 ст. л.
- пшеничне борошно – 3 ст. л.
- розпушувач 1 ст. л.
- цедра апельсину – 1 ст. л
Для сирної частини:
- кисломолочний сир – 400 г
- одне куряче яйце
- натуральний йогурт – 100 г
- цукор – 3 ст. л.
- пшеничне борошно – 3 ст. л.
- дрібка солі та ванілі
Покрокове приготування:
- Очистіть гарбуз та наріжте шматочками. Запікайте у духовій шафі протягом 30 хвилин при температурі 180 градусів до готовності. Як остине, перебиваємо його в блендері до однорідності.
- До гарбуза додаємо яйце, цукор, борошно, розпушувач та цедру апельсину. Все добре перемішуємо – гарбузова частина готова.
- В іншій ємності кисломолочний сир перетираємо через сито. Додаємо куряче яйце, натуральний йогурт, цукор, борошно, сіль та ваніль. Також, все добре перемішуємо.
- Далі, у форму для випікання викладаємо по черзі ложку гарбузової суміші та ложку сирної суміші. Якщо викладати начинку по ложці один на одного, то виходить цікавий малюнок.
- Випікаємо в духовці 45 хвилин при температурі 180 градусів.
Фото: Freepik
Запечений гарбуз з медом та яблуками
Інгредієнти:
- один гарбуз середнього розміру
- яблуко – 4-5 шт.
- мед – 2 ст. л.
- кориця – 1 шт.
- сухофрукти – 100 г
Покрокове приготування:
- Добре вимийте гарбуз, зріжте верхівку та очистіть від вмісту (насіння, волокон).
- Вимийте яблука, наріжте дольками та очистіть від кісточок.
- Сухофрукти залиште на 10-15 хвилин у теплій воді.
- Щільно складіть шматочки яблук, сухофруктів всередину гарбуза, додайте паличку кориці та накрийте верхівкою гарбуза. Випікайте в духовці протягом 1-1,5 години при температурі 180 градусів.
- Дістаньте гарбуз із духовки та остудіть. Краще прибрати паличку кориці та полити яблука медом.
Смачного!
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