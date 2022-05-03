Ціна битви за Україну буде немалою, проте війна має стати стратегічною поразкою РФ, - Байден
Президент США Джо Байден заявив, що війна в Україні має стати поразкою для росіян
Про це він заявив під час виступу на виробництві компанії Lockheed Martin в штаті Алабама, де виготовляються системи Javelin, передає Еспресо.
"Кожного дня ми бачимо в новинах ті звірства та воєнні злочини, які роблять російські війська за наказом президента Путіна. Це крає серце. І свою країну в Україні захищають всі, не лише військові, це люди, люди на вулицях. Чоловіки і жінки борються за свою країну. Ми знаємо, що США грають провідну роль, щоб мобілізувати союзників і щоб українці мали можливості, мали боєприпаси, щоб захистити себе та Україну", - сказав Байден.
Він повідомив, що США надіслали 10 "джавелінів" на кожний (російський, - ред) танк в Україні.
"Українці називають Джавелін та Джавеліна дітей, які народжуються - це не жарт. В Україні люди, які взяли до рук зброю заслуговують на підтримку. Відправляючи українцям зброю, а не американських солдатів на територію їхньої країни, ви (творці Javelin, - ред), убезпечуєте нас від третьої світової війни. Чесно кажучи, вони виставляють російських військових дурнями. Ця війна має стати стратегічною поразкою для росіян, це саме завдяки тому, що Америка підтримує українців", - додав очільник Білого дому.
Він зауважив, що з початку повномасштабного вторгнення США надали понад $3 млрд на підтримку Україні.
Байден наголосив, що ціна битви проти Путіна "буде недешевою, але поступка агресії буде дорожчою".
Він нагадав, що минулого тижня направив до Конгресу пропозицію щодо виділення додаткових $33 млрд.
За його словами, це необхідно, аби США продовжили відправляти зброю безпосередньо на передову боротьби за свободу України, а також для подальшої підтримки українського народу.
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