Ціни на пальне на АЗС знизились на 5-10 грн, - Шмигаль

Про це Шмигаль повідомив у facebook.

За його словами, зниження цін відбулося завдяки рішенням уряду та Верховної Ради, які прибрали акциз та знизили ПДВ до 7%.

"Наразі АЗС вже знизили ціну щонайменше на 5 грн. У деяких мережах зниження і по бензину, і по дизелю досягає 10 грн за літр", - написав Шмигаль.

Він додав, що ринок пального зараз переживає сильну трансформацію, адже тепер весь імпорт йде з Європи.

"Головне, що цей імпорт почався. За новими правилами вже заїхали перші 1000 тонн пального. Далі будуть більші об’єми. Ціни стабілізуються разом зі стабілізацією поставок та насиченням ринку", - зазначив Шмигаль.



Нагадаємо, 18 березня повідомлялося, що ціни на пальне в Україні знизяться завдяки законопроєкту про скасування акцизу на пальне та зниження ставки ПДВ з 20% до 7%.

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