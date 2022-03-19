Ціни на пальне на АЗС знизились на 5-10 грн, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ціни на пальне на АЗС знизилися на 5-10 грн
Про це Шмигаль повідомив у facebook.
За його словами, зниження цін відбулося завдяки рішенням уряду та Верховної Ради, які прибрали акциз та знизили ПДВ до 7%.
"Наразі АЗС вже знизили ціну щонайменше на 5 грн. У деяких мережах зниження і по бензину, і по дизелю досягає 10 грн за літр", - написав Шмигаль.
Він додав, що ринок пального зараз переживає сильну трансформацію, адже тепер весь імпорт йде з Європи.
"Головне, що цей імпорт почався. За новими правилами вже заїхали перші 1000 тонн пального. Далі будуть більші об’єми. Ціни стабілізуються разом зі стабілізацією поставок та насиченням ринку", - зазначив Шмигаль.
- Нагадаємо, 18 березня повідомлялося, що ціни на пальне в Україні знизяться завдяки законопроєкту про скасування акцизу на пальне та зниження ставки ПДВ з 20% до 7%.
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