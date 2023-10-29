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Цитування фрагментів повідомлень та колір для акаунту: Телеграм випустив оновлення

29 жовтня, 2023 неділя
16:38
Технології

Телеграм випустив нове велике оновлення - відтепер користувачі можуть відповідати на фрагменти повідомлень, змінювати колір акаунту та редагувати вигляд посилань

Про це йдеться в офіційному представництві Телеграму.

Відповіді на повідомлення

Відтепер користувачі можуть цитувати фрагменти будь-якого повідомлення - при натисканні на цитату фокус переміщується на точне місце в оригінальному повідомленні. 

"Telegram запровадив можливість відповідей у 2015 році, вперше надавши людям інтуїтивно зрозумілий спосіб орієнтуватися в складних розмовах у чатах. Кожен застосунок для обміну повідомленнями прийняв стандарт Telegram, і сьогодні ми продовжуємо розширювати межі", - коментує месенджер.

Відсьогодні відповіді також можна надсилати в інші чати, — якщо ви хочете відповісти особисто або перенести обговорення в іншу групу чи канал. У такому випадку, торкнувшися відповіді з іншого чату, ви відкриєте повідомлення у початковому чаті, якщо маєте до нього доступ.

Форматування цитат

Окрім цитування інших, користувачі тепер можуть оформити у вигляді цитати будь-яке повідомлення та робити кілька цитат в одній відповіді.

Також, було змінено вигляд контекстного меню для більшої зручності.

Гнучкі передпокази посилань

Відтепер користувачі можуть налаштовувати вигляд передпоказу посилань -  можна змінити розмір медіа, вибрати, передпоказ буде показуватися над або під повідомленням, а також вказати, для якого посилання показувати передпоказ, якщо їх декілька.

Окрім того, відкривати посилання стало простіше — тепер можна натиснути будь-де в області передпоказу.

Premium-колір акаунта

Для користувачів Telegram Premium став доступний вибір кольору або комбінації кольорів для свого акаунта.

"Це змінить колір вашого імені у всіх групах, а також кольори усіх посилань, які ви надсилаєте, і відповідей на ваші повідомлення. Крім того, ви можете вибрати іконку, яка буде використовуватися у візерунку, створюючи унікальний фон для ваших повідомлень, коли інші цитують або відповідають на ваші повідомлення", - йдеться у повідомленні.

Щоб налаштувати колір акаунта на Android, треба перейти у Налаштування > Налаштування чатів > Змінити колір імені. На iOS перейдіть у Налаштування > Вигляд > Колір вашого імені.

Вдосконалені історії

Відео в історіях тепер можна перемотувати вперед і назад, а для яскравіших селфі став доступним спалах фронтальної камери з гнучкими налаштуваннями для теплоти та інтенсивності.

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