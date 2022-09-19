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Цьогоріч в Україні зібрали 67 млн тонн зерна ярих культур, із них 45 млн тонн піде на експорт

19 вересня, 2022 понедiлок
15:12
Економіка посівна аграрії

Ярих культур цього року зібрали 67 млн тонн зерна, із них 45 млн тонн - на експорт. Лише за вересень вдалося продати майже 2 млн тонн українського продовольства

Про це повідомив під час брифінгу в Медіацентрі перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Жнива по ярих культурах закінчилися. Цього року вдалося зібрати 67 млн тонн врожаю.

"Завдяки ЗСУ та деокупації ще весною вдалося максимально використати можливості по посіву.
80% було посіяно до площ порівняно з попереднім роком. Допомогла деокупація Сумщини, Чернігівщини та Київщини. А деокупація Харківщини допоможе з озимими культурами",  - сказав Висоцький.

Аграрії зібрали 19 млн тонн - пшениці, 5,5 млн тонн - ячменю, 3,1 млн тонн - ріпаку та 60 тис. тонн гречки, яка займає 35-40% від посівних площ.

"Ми можемо очікувати виробництва гречки 140, а зараз врожайність підвищилася, то можливо і 150 тис. тонн при кінцевому зберіганні, коли внутрішнє споживання, враховуючи імміграцію і зменшення споживачів. За останнє десятиріччя вийти з урожаєм в 1,5 рази більше ніж внутрішнє споживання, на жаль ми 30-40% раніше імпортували. А цього року аграрії збільшили посівні площі цієї весни", - роз'яснив перший заступник міністра.

Повідомляється, що 45 млн тонн з цього врожаю піде на експорт. 

"Велика цінність зернової ініціативи. Фактично по ній вже експортовано 3,6 млн тонн продовольства. З них майже 2 млн - у вересні. Ми розуміємо чому в нас так цифра зростає - перш за все через цей коридор. Географія є широка - 159 суден їхали в країни Азії, Африки та Європи. 23 судна з 604 тис. тонн продовольства відправився лише до Африки. Близько 100 тис. тонн - в країни Ефіопії та Ємену", - додав Висоцький.

Нині кукурудзу, соняшник і сою - ще збирають. 

  • 14 вересня у Болгарії фермери вийшли на протест проти українського зерна. Виробники наполягають на тому, щоб знати, де зберігається українське зерно і насамперед не змішувати його з болгарським. Протест також буде спрямований проти високих цін на добрива, що використовуються для обробітку ґрунту.
  • 15 вересня в Румунії потяг з українським зерном зійшов з рейок: поліція допускає диверсію.
  • Станом на 10:00 18 вересня із портів Великої Одеси вийшло 8 суден, ще 2 чекають на свою чергу та сприятливі умови. 

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Суспільство
зерно
експорт зерна
війна з Росією
аграрії
зернові
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