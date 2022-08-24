"Ця клоунада просякнута кров'ю, зафіксована й матиме конкретні наслідки": Подоляк про привітання Лукашенка
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав привітання самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка клоунадою, просякнутою кров'ю
Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у твіттері.
"Схоже, Лукашенко справді вважає, що світ не помічає його активної участі в злочинах проти України. Тому цинічно бажає "мирного неба", пускаючи по нас смертоносні ракети. Ця клоунада просякнута кров'ю, зафіксована й матиме конкретні наслідки. Одразу після падіння варварської Російської імперії", - пише Подоляк.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав українців з Днем Незалежності та побажав "мирного неба".
- За оцінками білоруського громадського діяча Франака Вячорки, лише за перші 2,5 місяці повномасштабної війни, РФ випустила з території Білорусі по Україні 700 ракет.
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