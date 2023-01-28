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Війна з Росією: хроніка
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Туреччина не зацікавлена у війні РФ проти України й має власні інтереси, - британський політолог Шерр

28 січня, 2023 субота
14:12
війна з Росією Реджеп Тайїп Ердоган

Туреччина має власні інтереси в російсько-українській війні, які не збігаються із зацікавленнями України й РФ

Про це заявив британський політолог, старший науковий співробітник Інституту безпеки та оборони Джеймс Шерр в етері Еспресо.

Він зауважив, що не бачить позитивних перспектив у відновленні мінсько-стамбульського переговорного формату, адже щось серйозне росіяни заявлятимуть стримано й через європейських, американських представників. За словами Джеймса Шерра, РФ через ці канали грає у власні ігри та від свого імені.

"Візьмемо до прикладу Туреччину. Дуже важливо, що вона є союзником НАТО. І все ж Туреччина не є незацікавленою стороною в цьому конфлікті, вона має свої власні інтереси, які не збігаються з інтересами Росії. Туреччина хоче зберегти цілісну безпечну Україну, але попри це, вона має власні потужні інтереси, які не збігаються з національними інтересами України, з тим як їх трактують у Києві та в багатьох інших місцях. Тому не можна плекати ілюзій щодо цих форумів і цих посередників", - наголосив він.

Політолог додав, що переважно Україна має продовжувати бути головною архітекторкою своєї перемоги та щодня доводити, що найбільша небезпека ескалації виникає тоді, коли з'являється нерішучість перед ворогом. Джеймс Шерр зазначив, що потрібно постійно доносити Заходу цю думку словами та діями.

  • 10 січня Туреччина заявила, що підтримує "формулу миру" президента Володимира Зеленського й сподівається, що війну між Україною та Росією буде завершено за столом переговорів.
  • 19 січня голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що відновлення переговорів між Україною та Росією стало складнішим, з'явилося багато різних галузей для обговорення.
  • 20 січня видання Hurriyet написало, що президенти України й Туреччини обговорили війну в Україні. Під час телефонної розмови Реджеп Ердоган запропонував Володимиру Зеленському посередництво в перемовинах із Путіним.

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