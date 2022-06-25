Туреччина стала хабом для різних російських справ: між Ердоганом та Путіним встановлені досить тісні відносини, - громадський діяч Невзлін

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Путінські олігархи всі різні, і рівень взаємодії їх з Путіним теж різний, не потрібно їх узагальнювати. Ідентичність Абрамовича та Путіна – це добрий і поганий слідчий, тобто це один гравець з двома різними щупальцями. Вони близькі друзі та партнери, що грають в одну гру багато років. У їх відносинах є корупція у сфері Ердогана, будинки для Кабаєвої, перемовини по "Азову"", – пояснив Невзлін.

Леонід Невзлін зазначив, що вже світовим ЗМІ відомо про куплені будинки для Кабаєвої у Стамбулі й десь на узбережжі моря, де вона буде жити з дітьми, та навіть Ердоган надав президентську охорону, з чого робиться висновок, що і Путін там їх буде відвідувати.

"Туреччина стала таким хабом для Росії та багатьох її чорних, сірих та особистих справ. Частково у цьому заслуга Абрамовича, який тісно взаємодіє з якимось близьким помічником Ердогана. У Ердогана з Путіним встановлені дуже тісні відносини, посередниками у яких з боку Путіна є Абрамович та Сечін по різним питанням, частково Пригожин з виконання певних функцій. Але на сьогодні Абрамович і Сечін постійно присутні у Туреччині у тому чи іншому вигляді, щоб вирішувати питання для Путіна і для Ердогана", – розповів громадський діяч.

Невзлін додав, що подібні деталі уточнювати - це вже робота спецслужб.