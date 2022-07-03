Туреччина успішно випробувала мобільну керовану ракетну систему власної розробки, - міноборони країни
Туреччина успішно випробувала мобільну керовану протикорабельну ракетну систему ATMACA власної розробки
Про це повідомило Міноборони країни.
"Національна керована ракета ATMACA була вперше випущена з землі до цілі в морі за допомогою мобільної керованої ракетної системи. Проведені в Чорному морі випробувальні стрільби пройшли успішно", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що ATMACA - це протикорабельна система, що працює за будь-яких погодних умов. Вона має велику дальність, високоточний удар. Розроблена турецьким виробником ракет ROKETSAN. Atmaca надійде на озброєння ВМС Туреччини, щоб поступово замінити ракети Harpoon.
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