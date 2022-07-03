Туреччина успішно випробувала мобільну керовану ракетну систему власної розробки, - міноборони країни

Про це повідомило Міноборони країни.

"Національна керована ракета ATMACA була вперше випущена з землі до цілі в морі за допомогою мобільної керованої ракетної системи. Проведені в Чорному морі випробувальні стрільби пройшли успішно", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що ATMACA - це протикорабельна система, що працює за будь-яких погодних умов. Вона має велику дальність, високоточний удар. Розроблена турецьким виробником ракет ROKETSAN. Atmaca надійде на озброєння ВМС Туреччини, щоб поступово замінити ракети Harpoon.

23 червня Фонд Притули взявся за тиждень зібрати 500 млн грн на проєкт "Народний байрактар", метою якого було купити три безпілотники. У підсумку українці за три дні зібрали 600 млн грн на всі три "байрактари", які Туреччина згодом вирішила передати Україні безплатно.

1 липня посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що у Туреччині завершують підготовку трьох "байрактарів" для України.

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