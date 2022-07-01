У Туреччині завершують підготовку трьох байрактарів для України
Завершується підготовка трьох розвідувально-ударних безпілотників "Народний Байрактар" для України
Про це інформує в твіттеріпосол України в Туреччині Василь Боднар.
"Слова з ділом не розходяться - завершується підготовка трьох літаків Bayraktar Tb2 для безкоштовного постачання в Україну в рамках кампанії "Народний Байрактар". Особисто подякував Халуку і Сельчуку Байрактарам, а також BaykarTech за цю неймовірну підтримку", - написав Боднар.
- 27 червня виробник безпілотників заявив, що віддасть безплатно "байрактари", на які українці на заклик Сергія Притули збирали кошти.
- 24 червня українці за три дні зібрали кошти на 4 "байрактари". Метою було зібрати на три апарати за тиждень.
- 23 червня Фонд Притули взявся зібрати 500 млн грн на три "байрактари".
- Поляки зібрали перший мільйон злотих на купівлю бойового безпілотника Bayraktar TB2 для України.
- Литва підписала угоду з Туреччиною про купівлю ударного безпілотника "Байрактар" для потреб українського війська. Литовець Андрюс Тапінас почав збирати гроші, щоб придбати для української армії "байрактар", 25 травня.
- 28 травня відбувся фінальний ефір зі збору грошей, вдалось зібрати понад 5 млн євро на "байрактар" для українських захисників. Пізніше Туреччина передала "байрактар" Литві безплатно.
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