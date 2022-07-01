Про це інформує в твіттеріпосол України в Туреччині Василь Боднар.

"Слова з ділом не розходяться - завершується підготовка трьох літаків Bayraktar Tb2 для безкоштовного постачання в Україну в рамках кампанії "Народний Байрактар". Особисто подякував Халуку і Сельчуку Байрактарам, а також BaykarTech за цю неймовірну підтримку", - написав Боднар.

27 червня виробник безпілотників заявив, що віддасть безплатно "байрактари", на які українці на заклик Сергія Притули збирали кошти.

24 червня українці за три дні зібрали кошти на 4 "байрактари". Метою було зібрати на три апарати за тиждень.

23 червня Фонд Притули взявся зібрати 500 млн грн на три "байрактари".

Поляки зібрали перший мільйон злотих на купівлю бойового безпілотника Bayraktar TB2 для України.

Литва підписала угоду з Туреччиною про купівлю ударного безпілотника "Байрактар" для потреб українського війська. Литовець Андрюс Тапінас почав збирати гроші, щоб придбати для української армії "байрактар", 25 травня.

28 травня відбувся фінальний ефір зі збору грошей, вдалось зібрати понад 5 млн євро на "байрактар" для українських захисників. Пізніше Туреччина передала "байрактар" Литві безплатно.

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