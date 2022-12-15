Турецький безпілотний винищувач, оснащений українським двигуном, здійснив перший політ
Безпілотний винищувач Kızılelma, створений компанією Baykar, здійснив перший політ. Український посол у Туреччині заявив, що він оснащений українським двигуном
Про це інформують на офіційній сторінці першої технологічної компанії Туреччини, яка розробила місцеві БПЛА, Baykar.
"Перша подорож Bayraktar - Kızılelma, яка залишить слід у нашій славній історії", - йдеться в повідомленні.
Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що турецький безпілотний винищувач Kızılelma оснащений українським двигуном.
Технічний директор компанії Сельчук Байрактар пише, що 20-річна мрія про національний безпілотник - здійснилася.
"Bayraktar - Kızılelma, перший безпілотний військовий літак Туреччини, здійснив свій перший політ. Хай щастить нашій країні, нашій нації, усім друзям і братам по географії", - написав Байрактар.
Також технічний директор поділився у твіттері відео: "Ми не могли більше тримати його на землі".
- 28 березня стало відомо, що турецька компанія Baykar Makina, яка створила відомий безпілотник Bayraktar, провела презентацію прототипу нового бойового БПЛА. Він матиме назву Kızılelma та буде оснащений українськими двигунами.
- 20 листопада турецька компанія Baykar розпочала тестування "пробіжки" нового безпілотного винищувача Kızılelma з українським двигуном.
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