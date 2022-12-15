Про це інформують на офіційній сторінці першої технологічної компанії Туреччини, яка розробила місцеві БПЛА, Baykar.

"Перша подорож Bayraktar - Kızılelma, яка залишить слід у нашій славній історії", - йдеться в повідомленні.

Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що турецький безпілотний винищувач Kızılelma оснащений українським двигуном.

Технічний директор компанії Сельчук Байрактар пише, що 20-річна мрія про національний безпілотник - здійснилася.

"Bayraktar - Kızılelma, перший безпілотний військовий літак Туреччини, здійснив свій перший політ. Хай щастить нашій країні, нашій нації, усім друзям і братам по географії", - написав Байрактар.

Також технічний директор поділився у твіттері відео: "Ми не могли більше тримати його на землі".

28 березня стало відомо, що турецька компанія Baykar Makina, яка створила відомий безпілотник Bayraktar, провела презентацію прототипу нового бойового БПЛА. Він матиме назву Kızılelma та буде оснащений українськими двигунами.

20 листопада турецька компанія Baykar розпочала тестування "пробіжки" нового безпілотного винищувача Kızılelma з українським двигуном.

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