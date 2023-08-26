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Тут без варіантів, є одна-єдина версія: Фейгін сказав, хто стоїть за загибеллю Пригожина

26 серпня, 2023 субота
15:42
Світ Марк Фейгін

Російський опозиційний політик Марк Фейгін вважає, що операція Кремля зі знищення літака Пригожина була спланована заздалегідь. Путін зі зволіканням у два місяці помстився

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Я гадаю, тут без варіантів. Є одна-єдина версія, звісно, - це Кремль. Швидше за все, літак збили ракетою системи С-300. Безумовно, це готувалося і була спланована заздалегідь вся операція, все було технічно підведене. Це фінал історії заколоту 23–24 червня, який хтось вважає фейковим чи реальним, але це неважливо, справа не в дефініції (визначення терміну чи поняття – ред.). Поставлено крапку, далі не буде продовження "маршу справедливості" й решти не буде", - зазначив російський опозиційний політик.

Марк Фейгін зауважив, що у владному класі ніхто ніколи не повірив слову Путіна і знав про те, що його слово нічого не варте. Бо він завжди порушував свої обіцянки. Ефесбешник ніколи не дотримується свого слова. І це головна риса вихідців зі спецслужб – ніколи не дотримуватися жодних домовленостей, бо вони нічого не варті.

"Тому, я не думаю, що люди, які давно залучені до влади, знаючи, що там усередині відбувається, хоч хтось повірив і повівся на те, що Путін виконуватиме бодай якісь домовленості. Я впевнений, що ніхто не вірив у те, що Пригожину дадуть із цього виплутатися. Щодо Путіна, то він завжди боровся зі зрадниками, ніколи їм не пробачав, завжди мстився. І зі зволіканням у два місяці він це зробив. Тобто вигодонабувачем також є Путін. Він цим наголошує на диктатурі, зміцненні  влади – персональної, особистої диктатури. Можливо, на якийсь момент, а можливо, це ще піддаватиметься ерозії. Але на цю мить виклик, загрозу своїй владі він зняв", - пояснив Фейгін.

Що відомо про авіакатастрофу з Пригожиним

23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, що належав Євгену Пригожину, відомо про 10 загиблих. Серед пасажирів був й сам фінансист ПВК Вагнера і його права рука Дмитро Уткін. Є кілька версій про авіатрощу: 1) літак збитили із зенітно-ракетного комплексу С-300; 2) збили з ППО; 3) вибух стався на самому борту.

Після таких подій на аеродром "Мачулищі" з Росії прилетів Іл-76, політ виявився першим за останні місяці. У моніторинговій групі "Беларускі Гаюн" наголошували, що "слід уважно стежити за активністю в районі табору ПВК Вагнера у с. Мета, а також в Осиповичах та інших локаціях, де були помічені найманці".

Натомість український Центр національного спротиву відзначав активність серед вагнерівців, вони намагались залишити табори у Білорусі та виїхати до Росії. Колони, ймовірно, прямували у напрямку кордону, але білоруські спецслужби намагались перешкоджати виїзду техніки.

А рух "Вагнер играй" припускав можливий другий "Марш справедливості" на Москву.

Після цього Інститут вивчення війни заявив, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, віддав наказ про вбивство ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина для того, щоб відновити своє домінування та помститися за приниження.

У Франції заявили про наявність "обґрунтованих сумнівів" щодо причин авіакатастрофи, в якій вважається загиблим засновник ПВК.

За однією із версій росЗМІ, у шасі літака, що перевозив Пригожина, був закладений вибуховий пристрій, який детонував у потрібний момент, відірвавши крило і стабілізатор.

Своєю чергою Володимир Зеленський наголосив, що Україна не причетна до падіння літака Пригожина та пожартував, що це "не та допомога з літаками, яку просила Україна".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що після ймовірної смерті Пригожина, вагнерівці продовжать займатися дестабілізацією країн, які межують із Білоруссю.

Натомість у Сполучених Штатах переконані, що літак, пасажирами якого вказувалася верхівка ПВК Вагнера, ймовірно, збила ракета з території Росії.

Російський диктатор теж відреагував на загибель Пригожина. Він назвав ватажка вагнерівців "людиною складної долі", яка вміла добиватись "потрібних результатів", але й робила "серйозні помилки".

Прокоментував інцидент і голова Чечні Рамзан Кадиров.

Детальніше про катастрофу літака з Пригожиним читайте тут.

Росія
Володимир Путін
Євген Пригожин
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