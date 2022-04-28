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У Бєлгороді знову було чути вибухи, влада регіону заявила про роботу ППО

28 квітня, 2022 четвер
07:24
Світ ППО РФ

У російському Бєлгороді чули кілька вибухів, офіційна влада каже, що спрацювали системи протиповітряної оборони

Про це пише російське РБК і ТАСС.

Вночі на 28 квітня над російським Бєлгородом було чути три вибухи, місцева влада пояснила це спрацюванням систем протиповітряої оборони.

Інфрмацію про спрацювання ППО підтвердив керівник пресслужби губернатора Бєлгородської області Іван Бризгалін. Спершу прогриміло два вибухи, згодом – ще один, на півдні міста.

 

 
  • 4 березня у селі Тьоткіне, що розташоване на території Курської області Російської Федерації, вибухнув склад з боєприпасами.
  • 1 квітня у російському Бєлгороді сталась пожежа на нафтобазі
  • У Міноборони України, у відповідь на звинувачення в атаках на Бєлгород, наголосили, що проводять оборонну операцію.
  • 25 квітня у Брянську Російської Федерації сталася пожежа на нафтобазі, жителі міста повідомляли, що цьому передували вибухи, повідомляли в МНС Росії.
  • Напередодні, 27 квітня у Бєлгородській області також пролунало кілька вибухів, місцевий губернатор заявив про пожежу на складі боєприпасів.

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Росія
ППО
війна з Росією
вибухи
Бєлгород
ППО Росії
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