У Бєлгородській області вимагають по 3 тис. рублів за евакуацію дітей зі Шебекіного, - ЗМІ
Місцева влада Бєлгородської області евакуює дітей зі Шебекіного, проте за це потрібно заплатити 3 тис. рублів
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Перші 300 підлітків було відправлено зі Шебекіно у Воронезьку область у середу, 31 травня. Проте жителі Бєлгородської області скаржаться, що евакуація була не безплатною.
"Крик душі!!! Слава богу, вчора відправила дітей до табору у Воронезьку область. Чого варто було досягти того, щоб потрапити до списків! Обіцяли все безплатно, а в останній момент сказали, що треба доплатити за проїзд. І так за двох 6 тисяч рублів довелося заплатити. довелося викласти останнє, що було", — пише одна з мешканок Шебекіно.
Що відбувається у Бєлгородській області
22 травня легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус (РДК) повідомили про звільнення населених пунктів Козинка та Гора-Подол Бєлгородської області РФ та входження їхніх передових загонів до міста Грайворона.
2 червня РДК і легіон "Свобода Росії" заявили про другу фазу рейду на Бєлгородщині. Цього разу російські партизани зосередили на місті Шебекіно.
Сьогодні, 3 червня, "легіонери" звинуватили путінські війська у "хаотичному обстрілі Бєлгородщини" й запропонували жителям області евакуацію вглиб України.
"Прикордонна зона у Бєлгородській області стрімко перетворюється на сіру зону (з боку РФ): покинуті будинки, покинуті жителі, повна відсутність місцевої адміністрації та представників поліції... У цій сірій зоні, що раптово утворилася, РДК намагається закріпитися, щоб потім навести лад", - поінформували своєю чергою 3 червня у РДК.
- 3 червня власник російської ПВК Вагнера Євген Пригожин пообіцяв зайнятися захистом прикордонної Бєлгородської області РФ, якщо на це не здатні підрозділи міністерства оборони країни-агресора.
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