Пригожин висунув ультиматум щодо Бєлгородської області РФ

Таку заяву керівника найманців його пресслужба оприлюднила сьогодні, 3 червня 2023 року.

"Якщо міністерство оборони найближчим часом не припинить те беззаконня (в оригіналі "беспрєдєл" - ред.), яке йде щодо захоплення територій РФ, ми прийдемо в Бєлгородську область і захистимо наш російський народ, усіх тих, хто там проживає. Наголошую, захистимо наш народ: росіян, дагестанців, чеченців, будь-кого, й етнічних українців у тому числі", - зазначив Пригожин.

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При цьому він повторив свою стандартну вимогу до відомства Сергія Шойгу, з якої ватажок вагнерівців постійно виступав у Бахмуті.

"Чекати на запрошення та запитувати "Можна нам чи ні?" ми не будемо. Єдине, вимагатимемо боєприпаси, без них марно приходити, як то кажуть, з голою дупою на мороз", - наголосив Євген Пригожин.

Що відбувається у Бєлгородській області

22 травня легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус (РДК) повідомили про звільнення населених пунктів Козинка та Гора-Подол Бєлгородської області РФ та входження їхніх передових загонів до міста Грайворона.

2 червня РДК і легіон "Свобода Росії" заявили про другу фазу рейду на Бєлгородщині. Цього разу російські партизани зосередили на місті Шебекіно.

Сьогодні, 3 червня, "легіонери" звинуватили путінські війська у "хаотичному обстрілі Бєлгородщини" й запропонували жителям області евакуацію вглиб України.

"Прикордонна зона у Бєлгородській області стрімко перетворюється на сіру зону (з боку РФ): покинуті будинки, покинуті жителі, повна відсутність місцевої адміністрації та представників поліції... У цій сірі зоні, що раптово утворилася, РДК намагається закріпитися, щоб потім навести лад", - поінформували своєю чергою 3 червня у РДК.