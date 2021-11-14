У Bellingcat розповіли про деталі розслідування у справі “вагнергейту”
Розслідування Bellingcat у справі “вагнергейту”, яке буде опубліковано цього тижня, налічує понад 11 тисяч слів
Про це йдеться у Твіттері групи міжнародних розслідувачів, повідомляє lb.ua.
Розслідування ґрунтується на інтерв'ю з особами, які брали участь в операції, величезній кількості задокументованих доказів (включно з аудіо, відео та фотографіями) та перевірці заяв з відкритих джерел.
“Розслідування, яке буде опубліковано на початку наступного тижня, є результатом інтенсивних зусиль нашої слідчої групи на чолі з Христо Грозєвим і найбільш детальним аналізом невдалої розвідувальної операції, яка призвела до арешту 33 найманців у Білорусі в 2020 році”, – йдеться у повідомленні.
Звіт міститиме багато інформації та доказів, які можна порівняти із заявами президента України та його команди, зазначили у Bellingcat.
- Нагадаємо, 8 вересня видання CNN з посиланням на заяви трьох експосадовців української військової розвідки повідомило, що спецоперація із затримання вагнерівців в Україні відбувалася "з відома Сполучених Штатів".
- CNN опублікувало матеріал, в якому повідомлялось про те, як готувалися до спецоперації із затримання вагнерівців українські спецслужби і чим допомагали США.
- Безугла заявила, що підготовка затримання вагнерівців не була спецоперацією і проводилася без участі інших країн.
- Крім того, за словами Безуглої, парламентська ТСК по "вагнергейту" не викликатиме Зеленського на засідання через його недоторканність.
- 14 вересня екс-начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба сказав, що засідання ТСК по “вагнергейту” не відбулося, бо нібито не зібрався кворум.
- Народний депутат фракції "Голос" Роман Костенко заявив, що під час засідання тимчасової слідчої комісії ВР, яка розслідує Вагнергейт, були озвучені нові факти про оперативні заходи і прозвучали нові прізвища.
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