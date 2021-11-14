У Bellingcat розповіли про деталі розслідування у справі “вагнергейту”

Про це йдеться у Твіттері групи міжнародних розслідувачів, повідомляє lb.ua.

Розслідування ґрунтується на інтерв'ю з особами, які брали участь в операції, величезній кількості задокументованих доказів (включно з аудіо, відео та фотографіями) та перевірці заяв з відкритих джерел.

“Розслідування, яке буде опубліковано на початку наступного тижня, є результатом інтенсивних зусиль нашої слідчої групи на чолі з Христо Грозєвим і найбільш детальним аналізом невдалої розвідувальної операції, яка призвела до арешту 33 найманців у Білорусі в 2020 році”, – йдеться у повідомленні.

Звіт міститиме багато інформації та доказів, які можна порівняти із заявами президента України та його команди, зазначили у Bellingcat.







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