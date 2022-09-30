У Бердянськ для придушення можливого спротиву прибула росгвардія

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"У Бердянську примусово відмобілізували працівників деяких підприємств, які залишились працювати на окупованій території. Крім того, в місто прибули посилені підрозділи росгвардії з метою придушення ймовірного спротиву місцевого населення. ", - пишуть у Генштабі.

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