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У Бердянськ для придушення можливого спротиву прибула росгвардія

30 вересня, 2022 п'ятниця
19:25
війна з Росією Бердянськ

У тимчасово окупований Бердянськ прибула росгвардія, яка боротиметься з можливим спротивом і партизанами

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"У Бердянську примусово відмобілізували працівників деяких підприємств, які залишились працювати на окупованій території. Крім того, в місто прибули посилені підрозділи росгвардії з метою придушення ймовірного спротиву місцевого населення. ", - пишуть у Генштабі.

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Росія
російська армія
Бердянськ
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Військові новини
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