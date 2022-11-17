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У Бердянську російські пропагандисти створюють молодіжні рухи та відкривають філії своїх каналів, - боєць "Легіону Свободи" Денисов

17 листопада, 2022 четвер
10:08
війна з Росією російські окупанти

На Запоріжжя прибуло багато пропагандистів із РФ, які створюють громадські рухи, відкривають філії своїх ЗМІ, навчають дітей за програмою Росії

Про це розповів боєць "Легіону Свободи" Костянтин Денисов у етері Еспресо.

"Понаєхало туди дуже багато московських емісарів, пропагандистів, які налагоджують спортивні, громадські, молодіжні клуби, рухи. Багато російських журналістів приїхало та займається створенням філій пропагандистських ЗМІ, зомбуванням населення інформаційною війною проти української армії, проукраїнських активістів”, - наголосив він.

За словами військового, таких "інструкторів" до Запорізької області приїхало дуже багато, попри контрнаступ ЗСУ й те, що для них може статися те саме, що й у Херсоні. Вони завозять методички, літературу, силоміць переводять освітні заклади на російську програму. Також окупанти пообіцяли учням шкіл, які працюють за стандартами РФ, завершити навчальний рік без іспитів і отримають сертифікати чи атестати.

  • 17 листопада Генштаб повідомив, що в окупованому Енергодарі Запорізької області вилучили всі підручники з історії України для подальшого їх знищення.

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