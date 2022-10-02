Про це повідомив депутат облради Сергій Хлань в етері телемарафону.

За його словами, росіяни стали розселятися в лікарнях і домівках цивільних, оскільки вважають небезпечним мешкати в адмінбудівлях.

"Учора якраз у Бериславі була знищена будівля поліції, там, де розміщувались окупанти, і багато рашистів залишилося під завалами. Тому вони зараз починають лютувати й розселятися більше по приватному сектору", - наголосив Сергій Хлань.

Увечері 30 вересня на Херсонщині ЗСУ знищили гелікоптер Ка-52 вартістю близько $16 млн.

2 жовтня вони показали збиття російського вертольота.

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