У Бериславі на Херсонщині ЗСУ знищили штаб росіян у будівлі поліції, - депутат облради Хлань
В окупованому Бериславі на Херсонщині 1 жовтня українські військові знищили російський штаб, під завалами залишилися загарбники
Про це повідомив депутат облради Сергій Хлань в етері телемарафону.
За його словами, росіяни стали розселятися в лікарнях і домівках цивільних, оскільки вважають небезпечним мешкати в адмінбудівлях.
"Учора якраз у Бериславі була знищена будівля поліції, там, де розміщувались окупанти, і багато рашистів залишилося під завалами. Тому вони зараз починають лютувати й розселятися більше по приватному сектору", - наголосив Сергій Хлань.
- Увечері 30 вересня на Херсонщині ЗСУ знищили гелікоптер Ка-52 вартістю близько $16 млн.
- 2 жовтня вони показали збиття російського вертольота.
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