У Білому домі не вважають, що Китай має неупереджену позицію щодо російсько-української війни
Білий дім відкинув заяву Китаю про неупереджену позицію у війні в Україні після зустрічі в Москві між президентом Росії Володимиром Путіним і китайським лідером Сі Цзіньпіном
Про це повідомляє CNN.
"Я не думаю, що можна обґрунтовано дивитися на Китай як на неупереджену сторону в будь-якому випадку", – сказав Джон Кірбі, речник Ради національної безпеки.
"Вони не засудили вторгнення. Вони не припинили купувати російську нафту й російські енергоносії. Президент Сі вважав за потрібне прилетіти аж до Москви, проте жодного разу не поговорив з президентом Зеленським, не відвідав Україну, не поцікавився поглядом українців. І він, і його режим продовжують повторювати російську пропаганду про те, що це якась війна Заходу проти Росії, якась екзистенційна загроза. Як на мене, це просто купа нісенітниць", – цитує Кірбі одне з українських видань.
Також Кірбі наголосив, що про неупередженість Китаю можна було б говорити, якби він був готовий почути українську сторону, а також підтримав би такі переговори між Києвом і Москвою, які брали б до уваги українську позицію.
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Раніше після тривалих перемовин з очільником Кремля Сі Цьзіньпін заявив, що Пекін займає неупереджену позицію у війні.
Сполучені Штати скептично поставилися до зустрічі в Москві, зокрема до заявленої мети Китаю виступити в ролі миротворця. Зокрема, Кірбі зауважив: якщо Китай хоче відігравати конструктивну роль, то використає свій вплив, аби спонукати Росію припинити війну.
Щодо спільної заяви, яку було оприлюднено після зустрічі Сі Цьзіньпіна й Путіна, то Кірбі сказав, що у висновках перемовин було мало оптимізму.
"Нічого з того, що вони сказали й висунули, не дає нам надію, що ця війна незабаром закінчиться", – сказав він.
- У понеділок, 20 березня, в Москву прибув з візитом лідер Китаю Сі Цзіньпін. Того ж відбулася його неофіційна зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним, яка тривала 4,5 години.
- Лідер Китаю Сі Цзіньпін на офіційній зустрічі з Путіним у Кремлі 21 березня заявив, що "конфлікти зрештою мають вирішуватися шляхом діалогу та переговорів", коментуючи війну в Україні.
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