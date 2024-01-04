У Білому домі підтвердили відсутність зловживань із військовою допомогою в Україні
Адміністрація США не виявила жодних ознак зловживань зі зброєю, надану Україні та продовжує наполегливо працювати, щоби гарантувати Конгресу й американцям, що вся допомога використовується за призначенням
Про це заявив у середу у Вашингтоні координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, передає Укрінформ.
"Ми не бачили жодних ознак того, що цього (відповідальності в Україні – ред.) немає, або щоби мала місце широкомасштабна корупція чи зловживання з боку української армії", - зауважив Кірбі.
Він підкреслив, що з американського боку відбувається пряма взаємодія з українською стороною щодо підзвітності в цьому питанні. З цією метою в Києві працюють фахівці зі США.
"Українці розуміють нашу необхідність у підзвітності. Вони поділяють це, і вони дали зрозуміти, що готові працювати з нами над заходами підзвітності для всіх систем, які надаються",- зауважив представник адміністрації Байдена.
- У січні, на фоні корупційних скандалів у Міноборони, до Києва приїхали аудитори США, щоб переконатися, що "допомога чи зброя не перенаправляються". Вони не виявили суттєвих зловживань.
- У середині вересня стало відомо, що генеральний інспектор міністерства оборони США відправляє до Києва своїх співробітників, які відстежуватимуть розподіл і застосування поставленої зброї.
- На початку листопада повідомлялося, що представники США здійснюють перевірки використання Україною західної зброї протягом останніх кількох місяців і наразі не виявили ознак того, що вона перенаправляється не за призначенням.
- 27 листопада Міноборони України та посольство США домовилися про розширений моніторинг кінцевого використання зброї, який передбачає регулярні інвентаризації, спільні фізичні перевірки з партнерами та спецперевірки.
- 14 грудня Міноборони України і посольство США узгодили план спільного моніторингу наданого партнерами озброєння.
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