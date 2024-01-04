У Білому домі підтвердили відсутність зловживань із військовою допомогою в Україні

Про це заявив у середу у Вашингтоні координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Ми не бачили жодних ознак того, що цього (відповідальності в Україні – ред.) немає, або щоби мала місце широкомасштабна корупція чи зловживання з боку української армії", - зауважив Кірбі.

Він підкреслив, що з американського боку відбувається пряма взаємодія з українською стороною щодо підзвітності в цьому питанні. З цією метою в Києві працюють фахівці зі США.

"Українці розуміють нашу необхідність у підзвітності. Вони поділяють це, і вони дали зрозуміти, що готові працювати з нами над заходами підзвітності для всіх систем, які надаються",- зауважив представник адміністрації Байдена.