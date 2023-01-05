У Білому домі вбачають небезпеку у співпраці РФ та Ірану не тільки для України, а й для США
Співпраця РФ та Ірану може загрожувати не лише Україні, а й нацбезпеці США. Американський уряд хоче заручитись підтримкою Ізраїлю для протистояння Ірану
Про це заявив координатор стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі, передає "Голос Америки".
"Ми продовжуємо спостерігати поглиблення відносин у сфері оборони між Іраном і Росією. І це хвилює нас не лише через війну в Україні, а з огляду на те, що це може означати для наших інтересів національної безпеки на Близькому Сході та інтересів наших партнерів там", - сказав Кірбі.
Він нагадав про сотні безпілотників, наданих Іраном Росії, а також зауважив, що уряд США з нетерпінням чекає співпраці з новим ізраїльським урядом, включно для протистояння викликам, створеним Іраном.
"Ми впевнені, що зможемо продовжувати працювати над досягненням цих спільних цілей", - підкреслив представник Білого дому.
- 3 січня у Повітряних силах заявили про знищення 100% іранських дронів за дві доби.
- В Ірані вперто заперечують постачання Росії дронів-камікадзе, які вона використовує проти України.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.04
Купівля 40.04Продаж 40.74
-
EUR
Купівля 41.55Продаж 42.6
- Актуальне
- Важливе