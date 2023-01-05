Про це заявив координатор стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі, передає "Голос Америки".

"Ми продовжуємо спостерігати поглиблення відносин у сфері оборони між Іраном і Росією. І це хвилює нас не лише через війну в Україні, а з огляду на те, що це може означати для наших інтересів національної безпеки на Близькому Сході та інтересів наших партнерів там", - сказав Кірбі.

Він нагадав про сотні безпілотників, наданих Іраном Росії, а також зауважив, що уряд США з нетерпінням чекає співпраці з новим ізраїльським урядом, включно для протистояння викликам, створеним Іраном.

"Ми впевнені, що зможемо продовжувати працювати над досягненням цих спільних цілей", - підкреслив представник Білого дому.

3 січня у Повітряних силах заявили про знищення 100% іранських дронів за дві доби.

В Ірані вперто заперечують постачання Росії дронів-камікадзе, які вона використовує проти України.

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