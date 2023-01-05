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У Білому домі вбачають небезпеку у співпраці РФ та Ірану не тільки для України, а й для США

5 січня, 2023 четвер
18:00
Світ

Співпраця РФ та Ірану може загрожувати не лише Україні, а й нацбезпеці США. Американський уряд хоче заручитись підтримкою Ізраїлю для протистояння Ірану

Про це заявив координатор стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі, передає "Голос Америки".

"Ми продовжуємо спостерігати поглиблення відносин у сфері оборони між Іраном і Росією. І це хвилює нас не лише через війну в Україні, а з огляду на те, що це може означати для наших інтересів національної безпеки на Близькому Сході та інтересів наших партнерів там", - сказав Кірбі.

Він нагадав про сотні безпілотників, наданих Іраном Росії, а також зауважив, що уряд США з нетерпінням чекає співпраці з новим ізраїльським урядом, включно для протистояння викликам, створеним Іраном.

"Ми впевнені, що зможемо продовжувати працювати над досягненням цих спільних цілей", - підкреслив представник Білого дому.

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2023, четвер
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