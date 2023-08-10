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У Білорусі на Мозирському НПЗ виникла пожежа

10 серпня, 2023 четвер
16:28
Світ НПЗ, пожежа

На Мозирському нафтопереробному заводі в Білорусі сталася пожежа з факельним горінням, яку вдалося оперативно ліквідувати

Про інцидент повідомляє МНС Білорусі.

Займання сталося на установці з виробництва бензину Мозирського НПЗ. Рятувальники оперативно ліквідували горіння.

"Рятувальники ліквідували факельне горіння із засувки установки з виробництва бензину на території ВАТ "Мозирський НПЗ" у м. Мозирі Гомельської області. Постраждалих немає", - ідеться в повідомленні.

Причину загоряння встановлюють.

  • У кінці червня в Головному управлінні розвідки Міноборони України заявляли, російська ДРГ планує теракт у житлових кварталах білоруського міста Мозира, щоб втягнути Білорусь у війну проти України. Діятимуть найманці з контрольованих Пригожиним і Шойгу російських ПВК, а подано це буде як "помста" з боку українців. У Мозирі, слід зазначити, також розташовано нафтопереробний завод.
  • За даними заступника голови СБУ у 2014-2015 роках генерал-майора Віктора Ягуна, після цього у Мозирі виникла паніка. В місті формують добровільні народні дружини, що мають ходити й шукати імовірних диверсантів.
  • 4 серпня СБУ викрила план РФ провести теракт на нафтопереробному заводі в Білорусі, щоб звинуватити Україну і втягнути Мінськ у війну. Російська ДРГ, яка складається з кадрових військових, має бути під прикриттям вагнерівців та буде під виглядом українських диверсантів.

Білорусь
нафта
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