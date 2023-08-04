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СБУ: РФ готує провокацію з вагнерівцями для більшого втягнення Білорусі в повномасштабну війну проти України

4 серпня, 2023 п'ятниця
13:35
Війна з Росією ЧВК Вагнер

СБУ викрила план РФ провести теракт на нафтопереробному заводі в Білорусі, щоб звинуватити Україну і спровокувати війну. Російська ДРГ, яка складається з кадрових військових, має бути під прикриттям вагнерівців та українських диверсантів

Про це інформує Служба безпеки України.

СБУ отримала розвіддані, які підтверджують плани росіян організувати велику провокацію під чужим прапором на об’єкті Білорусі – Мозирському НПЗ.

За даними правоохоронців, теракт на нафтопереробному заводі готують кадрові військові ЗС РФ та агенти російських спецслужб, які приїхали до Білорусі як "вагнерівці". Ця російська ДРГ планує виступити українськими диверсантами і влаштувати провокацію на НПЗ.

Повідомляється, що РФ хоче звинуватити Україну у цьому і спробувати залучити Мінськ до повномасштабної війни проти нашої країни.

"Інформацію про запланований у Білорусі теракт співробітники Служби безпеки отримали з кількох джерел. Зокрема, зі свідчень військовослужбовця ЗС РФ, якого українські захисники взяли у полон на Запорізькому напрямку. Також кіберфахівці СБУ відновили та проаналізували інформацію на мобільному телефоні полоненого рашиста", – пояснюють в пресслужбі.

На фото: документи

Фото: Служба безпеки України

Встановлено, що російський військовий раніше брав участь у боях проти Сил оборони на півдні, а потім отримав наказ перебратися до Білорусі під прикриттям приватної військової компанії Вагнера. На новому місці служби він дізнався про спеціальну місію на Мозирському НПЗ.

Кіберфахівці СБУ вилучили з його телефону видалене листування з іншими учасниками, фотографії об’єкта та додаткову інформацію про операцію.

На фото: картаНа фото: карта
На фото: картаНа фото: картаНа фото: карта

Фото: Служба безпеки України

СБУ застерігає армію Білорусі від участі у повномасштабній війні проти України: "Кожен загарбник, який перетне кордон нашої держави, буде знищений нашими Силами безпеки та оборони".

Як вагнерівці опинилися в Білорусі

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

29 червня супутник зафіксував зведення наметового табору неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі, а 3 липня росЗМІ опублікували фото ймовірного табору для вагнерівців.

11 липня в міноборони Білорусі заявили, що вагнерівці навчатимуть армію РБ воювати.

14 липня повідомлялося, що під Осиповичами (Білорусь) проходять заняття з підрозділами територіальних військ, де інструкторами з деяких військових дисциплін виступають бійці ПВК Вагнера.

Уранці 15 липня в Білорусі було помічено велику колону легкових та вантажних автомобілів на номерах так званих ДНР і ЛНР. Ймовірно, це були найманці ПВК Вагнера. У Держприкордонній службі підтвердили цю інформацію.

У неділю, 16 липня, моніторингова група Беларускі Гаюн повідомила, що на контрольно-пропускному пункті на кордоні між Білоруссю та РФ встановили два прапори - Росії та ПВК Вагнера.

Вагнерівці оголосили, що 30 липня буде закрита головна база ПВК у РФ - вона знаходиться у населеному пункті Молькіно, що у Краснодарському краї.

19 липня фінансист ПВК Вагнера Євген Пригожин виступив у Білорусі перед вагнерівцями, назвав ситуацію на фронті "ганьбою" та закликав найманців "дочекатися моменту, щоби проявити себе по повній".

Пізніше, 23 липня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про бажання розміщених у його країні найманців з російської ПВК Вагнера "сходити на екскурсію" до Польщі. Після цього, того ж дня, стало відомо, що до Білорусі прибула десята колона вагнерівців, в якій щонайменше десять одиниць техніки.

В Інституті вивчення війни заявили, що немає жодних ознак того, що вагнерівці у Білорусі мають важке озброєння, необхідне для серйозного наступу на Україну або Польщу

25 липня, до Білорусі прибула 11-та колона вагнерівців, цього разу з бронеавтомобілями. У колоні щонайменше 29 одиниць автомобільної техніки. Також стало відомо, хто очолив вагнерівців у Білорусі.

27 липня повідомлялось, що підрозділи приватної військової компанії Вагнера шукають в Білорусі осіб, готових воювати проти Литви та Польщі. Також цього дня Гаюн повідомив, що до Білорусі прибула 12-та за рахунком колона ПВК Вагнера, у якій нарахували щонайменше 50 одиниць техніки.

28 липня у Центрі національного спротиву попередили, що вагнерівці готують провокації на кордоні Білорусі з ЄС. Також цього дня у Білорусі зафіксували 13-ту колону найманців.

31 липня стало відомо, що ПВК Вагнера призупинила "на невизначений термін" роботу своїх регіональних центрів із набору найманців. Також за наказом фінансиста Євгена Пригожина вони мають до 5 серпня прибути до таборів у Республіці Білорусь. 

У Білорусі виявили ще одну локацію приватної військової компанії Вагнера поблизу Осиповичів, найманці використовують склади.

Кримінал
Росія
Білорусь
СБУ
теракт
російська армія
Вагнергейт
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