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У Білорусі організували зустріч дипломатів низки країн з депортованими українськими дітьми

6 жовтня, 2023 п'ятниця
23:37
Світ

Представники іноземних представництв взяли участь у пропагандистському заході влади Білорусі та відвідали місця утримання вивезених українських дітей

Про це повідомила на facebook-сторінці юристка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська.

За її словами, з 44 дітьми, яких вивезли з Лисичанська та Сєверодонецька, у Новополоцькій центральній міській лікарні зустрілися представники Зімбабве, Індії, Катару, КНР, Куби, Монголії, ОАЕ, Росії, Сирії, а також Палестини. Окрім того, до зустрічі долучилися службовці з Білорусі, так званої Союзної держави та СНД. Представники інших держав відмовилися брати участь у заході, метою якого була легітимізація міжнародних протиправних діянь.

Катерина Рашевська наголосила, що у своїх коментарях для російських пропагандистських ЗМІ учасники цього заходу "розкрили низку важливих для правосуддя деталей".

Зокрема, перша секретарка посольства РФ у Білорусі Карина Багієва вкотре засвідчила нав’язування українським дітям російського громадянства й організацію для них навчального процесу, який не дозволяє зберегти національну ідентичність. А ще поінформувала, що до вивезення українських дітей причетний нафтопереробний завод "Нафтан".

Завдяки словам повіреного у справах Катару Абдулаїза Аль-Куварі вдалося встановити, що білоруські родини беруть до себе українських дітей. Цю інформацію також підтвердила директорка однієї з новополоцьких шкіл.

"Повірений у справах висловив надію, що "ще більше дітей зможуть виїхати з Донбасу, що фактично є підбурюванням до продовження вчинення протиправного діяння", – додала юристка.

Вона наголосила, що відвідини місця утримання українських дітей вплинуть щонайменше на розширення санкційних списків – до них додадуть ще один господарський суб’єкт. А також на поповнення переліку порушень міжнародного гуманітарного та міжнародного права прав людини, вчинених Білоруссю та Росією.

"Важливо також забезпечити виклик представника Посольства Катару в Україні до МЗС України для надання офіційних пояснень щодо коментаря Абдулаїза Аль-Куварі.

Подібний захід мало вплине на сприйняття та юридичну кваліфікацію діянь РБ у контексті "перевиховання" українських дітей", – написала Катерина Рашевська.

Причетність Білорусі до депортації українських дітей

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

У травні 2023 року стало відомо, що Україна розслідує можливу роль Білорусі у насильницькій депортації дітей із тимчасово окупованих територій. Відкрито кримінальне провадження. Журналісти Радіо Свобода підготували фільм-розслідування про те, як навесні 2022 року армія РФ разом із представниками угруповання "ДНР" депортували до Росії 31 українську дитину.

Про те, що частина українських дітей з окупованих територій, яких ворог вивіз "на оздоровлення" до Білорусі, не повернулася назад, повідомив російському каналу "Дождь" голова народного антикризового управління та представник об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко. Він зазначив, що вивезені діти-сироти просто "зникають". Скільки дітей так і не повернулися до України наразі не відомо.

Глава Білоруського товариства Червоного Хреста Дмитро Шевцов відреагував на таку заяву та назвав це "звинуваченнями" Білорусі. 

"Мене до глибини душі обурив той факт, що люди, гадаю, у міру своїх думок запалених, звинуватили Білорусь у тому, що ми викрадаємо дітей, які приїжджають до нас на оздоровлення. І чесно кажучи, річ у тому, що і білоруський Червоний Хрест брав у цьому - і бере, і братиме - активну участь", - сказав Шевцов.

Згодом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт голови білоруського представництва Червоного Хреста Дмитра Шевцова, який фактично зізнався у незаконній депортації українських дітей до Білорусі.

30 вересня стало відомо, що у Білорусі планують організувати відвідування представниками іноземного дипломатичного корпусу так званих місць проживання, навчання й оздоровлення викрадених з тимчасово окупованих Росією регіонів дітей. За інформацією МЗС, "відвідини" у Мінську заплановані на 4 жовтня. 

А вже 4 жовтня Міжнародний Червоний Хрест закликав білоруське відділення організації відправити у відставку голову Дмитра Шевцова.

Росія
Білорусь
Війна з Росією
воєнні злочини Росії
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