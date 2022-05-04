У Білорусі повідомляють про рух колон військової техніки у бік кордонів із Литвою та Україною

Про це повідомляє Belarusian Hajun project у twitter.

Першу колону білоруських військ помітили о 6 годині ранку. Вона рухалася з Мінська в бік Ошмянського району, литовського кордону, і налічувала 30 одиниць військової техніки. На відео зафіксували бронетранспортери БТР-82А та бронетранспортери командної машини БТР-80К.



Пізніше, о 8:30 зафіксували дивізіон ракетного комплексу С-300ПС Збройних сил Білорусі, який рухався трасою Р-17 з Бреста до Макранів, українського кордону.

"До складу колони входило близько 25-30 одиниць техніки, серед них — ракетні установки 5П85 і РЛС підсвічування цілі 5Н63 з центром бойового управління", – пише Belarusian Hajun project.

Білоруська армія раптово почала перевірку готовності особистого складу до оперативного реагування на можливі кризи.

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