У Білорусі повідомляють про рух колон військової техніки у бік кордонів із Литвою та Україною
На території Білорусі 4 травня помітили колони військової техніки, що рухаються у бік кордонів України та Литви
Про це повідомляє Belarusian Hajun project у twitter.
Першу колону білоруських військ помітили о 6 годині ранку. Вона рухалася з Мінська в бік Ошмянського району, литовського кордону, і налічувала 30 одиниць військової техніки. На відео зафіксували бронетранспортери БТР-82А та бронетранспортери командної машини БТР-80К.
Пізніше, о 8:30 зафіксували дивізіон ракетного комплексу С-300ПС Збройних сил Білорусі, який рухався трасою Р-17 з Бреста до Макранів, українського кордону.
"До складу колони входило близько 25-30 одиниць техніки, серед них — ракетні установки 5П85 і РЛС підсвічування цілі 5Н63 з центром бойового управління", – пише Belarusian Hajun project.
- Білоруська армія раптово почала перевірку готовності особистого складу до оперативного реагування на можливі кризи.
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