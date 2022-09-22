У Білорусі силовикам наказали відстежувати росіян, які тікають від мобілізації, - ЗМІ
Білоруським силовикам дали вказівку щодо того, як діяти з росіянами, які ховатимуться в країні від мобілізації
Про це інформує білоруське видання "Наша Ніва".
Після оголошення часткової мобілізації у РФ, призовники намагаються залишити країну. На кордонах з Білорусією, Фінляндією, Монголією та Казахстаном - черги.
Як повідомляє відомство, 21 вересня білоруські силовики отримали усне розпорядження ідентифікувати росіян, які приїхали втекти від мобілізації.
"Поки що на рівні усних розпоряджень доведено спостерігати за квартирами на добу, входити в контакт із власниками житла. Нові машини у дворах із російськими номерами також наказали відстежувати. Збирати інформацію, перевіряти документи", - цитують оперативника.
Силовик також висловив свою думку щодо того, чи дозволить Білорусь росіянам переховуватися від участі у війні.
"Мені здається, що видаватимемо. Загальна система штрафів налагоджена, а спіймати ухилянта - нікчемне завдання", - додав офіцер.
- 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.
- Міністр оборони РФ Шойгу заявив, що планують мобілізувати 300 тис. солдат, хоча пункт про кількість призовників засекречений. Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що у засекреченому пункті указу російського диктатора йдеться про кількість мобілізованих. Незалежні джерела повідомляють, що заплановано мобілізувати 1 млн. осіб.
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