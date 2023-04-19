У Білорусі стартували військові навчання з випробовування ППО

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Білорусі

"Відповідно до плану підготовки за призначенням з 19 по 22 квітня з одним із підрозділів зенітних ракетних військ ВПС і військ ППО проводиться тактичне навчання", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони Білорусі повідомили, що військові мають здійснити марш у призначені райони і виконати навчально-бойові завдання із прикриття військ і критично важливих об'єктів цивільної інфраструктури від повітряного нападу і високоточної зброї.