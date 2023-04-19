У Білорусі стартували військові навчання з випробовування ППО
У Білорусі 19 квітня почалися чергові військові навчання із захисту від атак з повітря
Про це повідомляє пресслужба Міноборони Білорусі
"Відповідно до плану підготовки за призначенням з 19 по 22 квітня з одним із підрозділів зенітних ракетних військ ВПС і військ ППО проводиться тактичне навчання", - йдеться в повідомленні.
У Міноборони Білорусі повідомили, що військові мають здійснити марш у призначені райони і виконати навчально-бойові завдання із прикриття військ і критично важливих об'єктів цивільної інфраструктури від повітряного нападу і високоточної зброї.
- Нагадаємо, раніше Генштаб звітував, що окремі військові з’єднання та частини Білорусі приведені у вищі ступені бойової готовності, а доукомплектування підрозділів, які залучаються до перевірки, здійснюють шляхом призову військових запасу.
- 14 квітня білоруське міністерство оборони звітувало про продовження навчань: цього разу тренували авіацію, зокрема використання "спеціальних боєприпасів".
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