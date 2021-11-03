У Білорусі телеканал "Белсат" визнали "екстремістським формуванням"

Про це у середу 3 листопада повідомив офіційний Telegram-канал МВС Білорусі.



"Рішенням міністерства внутрішніх справ визнано екстремістським формуванням та заборонено діяльність на території Республіки Білорусь групи громадян, об'єднаних за допомогою інтернет-ресурсів "Белсат", - пише канал.



Як відомо, супутниковий канал "Белсат" створено за підтримки МЗС Польщі та Польського громадського телебачення 2007 року. Він працював переважно білоруською мовою та висвітлював протести після президентських виборів 2020 року.

Нагадаємо, 27 липня суд визнав сайт і соцмережі каналу "Белсат" екстремістськими. У МВС зазначили, що учасники та організатори формувань, які визнали екстремістськими, будуть притягуватися до кримінальної відповідальності, із загрозою позбавлення свободи до 10 років.

Журналістів телеканалу неодноразово заарештовували, зокрема 30 жовтня представницю "Белсат" Ірину Славникову затримали в аеропорту Білорусі.



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