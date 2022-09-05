У Білорусі засудили учасників "справи про держпереворот"

Про це повідомляє БелТА.

Процес у справі про "змову з метою захоплення влади" у Мінському суді розпочався 29 липня. Спочатку повідомлялося, що він проходитиме у закритому режимі, проте на першому ж засіданні суддя оголосила про відкритий розгляд справи.

Обвинуваченими у справі проходили п'ятеро людей: лідер партії БНФ Григорій Костусєв, літературознавець та політтехнолог Олександр Федута, юрист зі США Юрій Зенкович, колишня співробітниця його мінської фірми Ольга Голубович та активіст, далекобійник Денис Кравчук. Зенкович, Федута та Костусєв звинувачуються у "змові з метою захоплення влади неконституційним шляхом" (ч. 1 ст. 357 КК), а Голубович та Кравчук – лише у "грубому порушенні громадського порядку" (ч. 1 ст. 342 КК).

Крім цього, Зенковичу інкриміновано "створення екстремістського формування та керівництво таким формуванням" (ч. 1 ст. 361-1 КК), "заклики до захоплення державної влади" (ч. 3 ст. 361 КК), "розпалювання соціальної ворожнечі та ворожнечі, вчинене групою осіб" (ч. 3 ст. 130 КК).

Читайте також: Якби Путін міг, то вже задіяв би білоруську армію і Лукашенка у війні проти України, — полковник СБУ Костенко

Суд визнав усіх фігурантів винними та призначив Юрію Зенковичу 11 років позбавлення волі, Олександру Федуті та Григорію Костусєву – по 10 років у виправних колоніях в умовах посиленого режиму. Ользі Голубович та Денису Кравчуку – по два з половиною роки у виправних колоніях в умовах загального режиму.

Нагадаємо, 17 квітня 2021 року ФСБ Росії заявила про запобігання "воєнному перевороту" в Білорусі. При цьому відомство стверджувало, що політолог Федута та адвокат Зенкович, затримані в Москві 13 і 14 квітня, мали намір скинути в Білорусі конституційний лад, а також "фізично усунути" Лукашенка.

2 вересня в Україні арештували майно російських і білоруських підприємств.