У боях за Україну загинув канадець
Нещодавно в Україні загинув громадянин Канади. ЗМІ повідомляють, що чоловік був із двома громадянами США, які загинули на Донбасі
Про це пише Reuters.
"Відділ глобальних справ Канади знає про смерть канадця в Україні. Представники консульства підтримують зв’язок із сім’єю та надають консульську допомогу", - заявив речник міністерства закордонних справ Канади.
За його словами, подробиці не повідомлятимуться з міркувань конфіденційності.
У заявах Державного департаменту та міністерства закордонних справ Канади не надали подробиць щодо того, за яких обставин загинув він та громадяни США.
- 23 липня ми повідомляли, що двоє американських громадян загинули на Донбасі під час бойових дій на Сході України.
- 24 липня ЗМІ повідомляли, що на Донбасі загинув відомий польський боєць змішаних єдиноборств Томаш Валєнтек, який воював у Інтернаціональному легіоні оборони України.
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