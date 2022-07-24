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У боях за Україну загинув канадець

24 липня, 2022 неділя
23:05
війна з Росією Прапор України

Нещодавно в Україні загинув громадянин Канади. ЗМІ повідомляють, що чоловік був із двома громадянами США, які загинули на Донбасі

Про це пише Reuters. 

"Відділ глобальних справ Канади знає про смерть канадця в Україні. Представники консульства підтримують зв’язок із сім’єю та надають консульську допомогу", - заявив речник міністерства закордонних справ Канади.

За його словами, подробиці не повідомлятимуться з міркувань конфіденційності.

У заявах Державного департаменту та міністерства закордонних справ Канади не надали подробиць щодо того, за яких обставин загинув він та громадяни США.

  • 23 липня ми повідомляли, що двоє американських громадян загинули на Донбасі під час бойових дій на Сході України.
  • 24 липня ЗМІ повідомляли, що на Донбасі загинув відомий польський боєць змішаних єдиноборств Томаш Валєнтек, який воював у Інтернаціональному легіоні оборони України.

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