У боях за Україну загинув канадець

Про це пише Reuters.

"Відділ глобальних справ Канади знає про смерть канадця в Україні. Представники консульства підтримують зв’язок із сім’єю та надають консульську допомогу", - заявив речник міністерства закордонних справ Канади.

За його словами, подробиці не повідомлятимуться з міркувань конфіденційності.

У заявах Державного департаменту та міністерства закордонних справ Канади не надали подробиць щодо того, за яких обставин загинув він та громадяни США.

23 липня ми повідомляли, що двоє американських громадян загинули на Донбасі під час бойових дій на Сході України.

24 липня ЗМІ повідомляли, що на Донбасі загинув відомий польський боєць змішаних єдиноборств Томаш Валєнтек, який воював у Інтернаціональному легіоні оборони України.

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