За Україну загинули двоє громадян США, - CNN

Про це пише CNN з посиланням на речника зовнішньополітичного відомства США.

Речник не надав жодних подробиць про людей або обставини їхньої смерті, але сказав, що відомство "підтримує зв’язок із родинами та надає всю можливу консульську допомогу".

"З поваги до сімей у цей важкий час нам більше нічого додати", - сказав він.

Офіційний представник відомства також прокоментував ситуацію із двома іншими громадянами США, які опинилися в російському полоні. За його словами, американська сторона перебуває в контакті з українською і російською владою з цього питання.

"Ми закликаємо Росію виконувати свої міжнародні зобов’язання щодо поводження з усіма особами, захопленими під час бойових дій у лавах Збройних сил України, як із військовополоненими", - сказав він.

Представник держдепартаменту зазначив, що "загалом уряд США спілкується з Центральним агентством розшуку Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо зниклих безвісти".

"Однак ми не говоримо публічно про конкретні випадки", - сказав він, додавши, що "наразі не мають додаткових подробиць".

15 червня двоє колишніх американських військових імовірно потрапили в полон під час бойових дій проти російських сил під Харковом.

21 червня Білий дім назвав "жахливими" заяви Росії, що вона не виключає застосування страти до двох американських громадян, взятих у полон під час війни в Україні.

Сьогодні, 23 липня, президент України Володимир Зеленський зустрів у Києві делегацію палати представників конгресу США.

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