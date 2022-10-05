Про це повідомляє пресслужба "Європейської солідарності".

"Незламний "кіборг", історик, науковець, депутат міської ради, військовослужбовець, який до останнього подиху захищав свою державу. В'ячеслав загинув в бою, він віддав життя, б’ючи ворога, за Україну, за кожного з нас. Ми пишаємось що знали тебе, В'ячеславе. Вічна пам'ять, Герою", - наголосили у пресслужбі.

У В'ячеслава Зайцева залишилась дружина і маленька донька.

Про це також пише журналіст і боєць ЗСУ Вахтанг Кіпіані.

"Знову ножем у серце. На Донеччині загинув найкращий з найкращих. В'ячеслав Зайцев - історик, бібліотекар, вояк, учасник оборони Донецького аеропорту, ініціатор безлічі добрих справ. Людина, дружбою з яким можна пишатися. Всі запоріжці, які його знають - зараз плачуть. Славо, ми кожен день будемо мстити за тебе", - написав Кіпіані.

В.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв написав, що Вʼячеслав долучився до Збройних сил України ще в березні 2014 року. Брав участь в обороні Донецького аеропорту, Південного котла та Дебальцевого.

"З першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Вʼячеслав знову став на захист рідної країни в лавах ЗСУ. Загинув, відстоюючи цілісність нашої держави на Донецькому напрямку. Справжній українець, справжній патріот, справжній Герой. Справжній Запорізький Козак", - додав Куртєв.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb