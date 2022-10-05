У бою на Донеччині загинув "кіборг", історик, депутат міськради Запоріжжя В'ячеслав Зайцев
На Донеччині загинув історик та депутат міської ради Запоріжжя В'ячеслав Зайцев. Воїн брав участь в обороні Донецького аеропорту, Південного котла та Дебальцевого
Про це повідомляє пресслужба "Європейської солідарності".
"Незламний "кіборг", історик, науковець, депутат міської ради, військовослужбовець, який до останнього подиху захищав свою державу. В'ячеслав загинув в бою, він віддав життя, б’ючи ворога, за Україну, за кожного з нас. Ми пишаємось що знали тебе, В'ячеславе. Вічна пам'ять, Герою", - наголосили у пресслужбі.
У В'ячеслава Зайцева залишилась дружина і маленька донька.
Про це також пише журналіст і боєць ЗСУ Вахтанг Кіпіані.
"Знову ножем у серце. На Донеччині загинув найкращий з найкращих. В'ячеслав Зайцев - історик, бібліотекар, вояк, учасник оборони Донецького аеропорту, ініціатор безлічі добрих справ. Людина, дружбою з яким можна пишатися. Всі запоріжці, які його знають - зараз плачуть. Славо, ми кожен день будемо мстити за тебе", - написав Кіпіані.
В.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв написав, що Вʼячеслав долучився до Збройних сил України ще в березні 2014 року. Брав участь в обороні Донецького аеропорту, Південного котла та Дебальцевого.
"З першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Вʼячеслав знову став на захист рідної країни в лавах ЗСУ. Загинув, відстоюючи цілісність нашої держави на Донецькому напрямку. Справжній українець, справжній патріот, справжній Герой. Справжній Запорізький Козак", - додав Куртєв.
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