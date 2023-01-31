У Бразилії автобус з підлітками впав з мосту: є загиблі та травмовані
Унаслідок падіння з мосту пасажирського автобуса, який перевозив членів любительської молодіжної футбольної команди у Бразилії, загинули четверо людей
Про це пише CNN.
"Автобус, на борту якого були підлітки із любительської футбольної команди Ріо-де-Жанейро, у понеділок потрапив у ДТП, в результаті якого чотири людини загинули й 28 отримали травми", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що серед загиблих був один дорослий і троє підлітків віком 14-17 років. Усього на борту перебувало 28 підлітків, четверо повнолітніх пасажирів та водій.
"Одним із тих, хто отримав важкі травми, є водій, якому ще належить пояснити причини інциденту", - зауважує CNN.
Видання додає, що після падіння автобуса із висоти у 10 метрів, рятувальникам довелося використовувати спецобладнання, аби звільнити заблокованих усередині людей. Дехто із поранених перебуває у важкому стані.
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