У Бразилії автобус з підлітками впав з мосту: є загиблі та травмовані

Про це пише CNN.

"Автобус, на борту якого були підлітки із любительської футбольної команди Ріо-де-Жанейро, у понеділок потрапив у ДТП, в результаті якого чотири людини загинули й 28 отримали травми", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що серед загиблих був один дорослий і троє підлітків віком 14-17 років. Усього на борту перебувало 28 підлітків, четверо повнолітніх пасажирів та водій.

"Одним із тих, хто отримав важкі травми, є водій, якому ще належить пояснити причини інциденту", - зауважує CNN.

Видання додає, що після падіння автобуса із висоти у 10 метрів, рятувальникам довелося використовувати спецобладнання, аби звільнити заблокованих усередині людей. Дехто із поранених перебуває у важкому стані.

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