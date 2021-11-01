У Бразилії обвалилася печера: загинуло дев’ять людей
Унаслідок обвалу печери у Бразилії загинули дев’ятеро осіб. Одну людину вдалося врятувати
Про це передає Sky News.
Як зазначається, рятувальна група в Бразилії проводила навчання в печері під час чого стався обвал.
Загалом 26 рятувальників брали участь у навчанні.
Після обвалу печери дев'ять рятувальників загинули, а ще один отримав травми.
За даними пожежної служби Сан-Паулу, врятований отримав численні переломи та переохолодження і був доставлений до лікарні.
Поліція повідомила, що ще шестеро людей отримали легкі травми.
У Міністерстві громадської безпеки зауважили, що роботи з порятунку постраждалих розпочалися на світанку в неділю, і протягом дня на місці події було задіяно близько 75 рятувальників.
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