У Бразилії обвалилася печера: загинуло дев’ять людей

Про це передає Sky News.

Як зазначається, рятувальна група в Бразилії проводила навчання в печері під час чого стався обвал.

Загалом 26 рятувальників брали участь у навчанні.

Після обвалу печери дев'ять рятувальників загинули, а ще один отримав травми.

За даними пожежної служби Сан-Паулу, врятований отримав численні переломи та переохолодження і був доставлений до лікарні.

Поліція повідомила, що ще шестеро людей отримали легкі травми.

У Міністерстві громадської безпеки зауважили, що роботи з порятунку постраждалих розпочалися на світанку в неділю, і протягом дня на місці події було задіяно близько 75 рятувальників.

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