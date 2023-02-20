У Бразилії унаслідок злив загинули 36 людей
Сильний дощ спричинив повінь та зсуви унаслідок яких загинули 36 людей у північному бразильському штаті Сан-Паулу, кількість жертв може зрости
Про це інформує The Associated Press з посиланням на заяву уряду штату Сан-Паулу.
Відомо про 35 загиблих у місті Сан-Себастьян і 7-річну дівчинку в сусідньому Убатубі.
Найбільше постраждали міста Сан-Себастьяо, Убатуба, Ільябела та Бертіога, скасовані карнавальні свята. Жителі перебувають у стані стихійного лиха. Рятувальники намагаються знайти серед завалів зниклих безвісти.
"Нашим рятувальним групам не вдається дістатися до кількох місць, це хаотична ситуація", – сказав мер Сан-Себастьяо Феліпе Аугусто. Згодом додав, що десятки людей вважаються зниклими безвісти, а в місті через зсуви зруйновано 50 будинків.
Аугусто опублікував у соціальних мережах кілька відео масштабних руйнувань у своєму місті, включно з відео, на якому місцеві жителі рятують дитину на затопленій вулиці.
Уряд штату Сан-Паулу заявив, що кількість опадів у регіоні перевищила 600 міліметрів за один день, що є одним із найвищих показників у Бразилії за такий короткий період.
Армія направила два літаки та рятувальні групи в регіон.
Мешканці пересуваються невеликими човнами, аби перевозити речі та людей вище затоплень. Дорога, яка з'єднує Ріо-де-Жанейро з портовим містом Сантос, була заблокована зсувами та паводковими водами.
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