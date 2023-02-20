Про це інформує The Associated Press з посиланням на заяву уряду штату Сан-Паулу.

Відомо про 35 загиблих у місті Сан-Себастьян і 7-річну дівчинку в сусідньому Убатубі.

Найбільше постраждали міста Сан-Себастьяо, Убатуба, Ільябела та Бертіога, скасовані карнавальні свята. Жителі перебувають у стані стихійного лиха. Рятувальники намагаються знайти серед завалів зниклих безвісти.

"Нашим рятувальним групам не вдається дістатися до кількох місць, це хаотична ситуація", – сказав мер Сан-Себастьяо Феліпе Аугусто. Згодом додав, що десятки людей вважаються зниклими безвісти, а в місті через зсуви зруйновано 50 будинків.

Аугусто опублікував у соціальних мережах кілька відео масштабних руйнувань у своєму місті, включно з відео, на якому місцеві жителі рятують дитину на затопленій вулиці.