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У Британії пройшли підготовку вже понад 20 тисяч військових з України

30 серпня, 2023 середа
15:45
Війна з Росією Морська піхота, ЗСУ, українські військові

Станом на кінець серпня на полігонах Великої Британії вже більше ніж 20 тисяч українських військових пройшли підготовку

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що перед навчаннями усі українські військовослужбовці отримали необхідну амуніцію та речове забезпечення. Українським армійцям видають все, що знадобиться їм як під час тренувань, так і на фронті.

"Це не лише форма та взуття для літа і зими, бронежилети й шоломи, а ще й тактичні окуляри, рукавиці, аптечки, спальниками й каримати, а також зручні та міцні рюкзаки й сумки, щоби все це перевозити", - додають у Генеральному штабі.

Крім того, усі речі військові отримали у рамках багатонаціональної тренувальної операції "ІНТЕРФЛЕКС". Таким чином Велика Британія здійснює дієву і вагому підтримку України у її боротьбі проти вторгнення Росії.
У Генштабі наголошують, що наразі підтримка країни вже перевищила суму 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (майже 3 млрд доларів).
  • Станом на 15 липня 2023 року у Великій Британії у межах програми Op Interflex пройшли підготовку 18 тисяч українських піхотинців.
  • А на серпень близько 900 українських морських піхотинців завершили шестимісячний курс навчання у Великій Британії: серед здобутих навичок - десантні морські операції на малих катерах та пляжні рейди
  • Крім того, станом на серпень у Франції пройшли підготовку 6 тис. українських військовослужбовців у рамках плану з навчання бійців ЗСУ.
військові
ЗСУ
Військові новини
Велика Британiя
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