У Британії пройшли підготовку вже понад 20 тисяч військових з України

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що перед навчаннями усі українські військовослужбовці отримали необхідну амуніцію та речове забезпечення. Українським армійцям видають все, що знадобиться їм як під час тренувань, так і на фронті.

"Це не лише форма та взуття для літа і зими, бронежилети й шоломи, а ще й тактичні окуляри, рукавиці, аптечки, спальниками й каримати, а також зручні та міцні рюкзаки й сумки, щоби все це перевозити", - додають у Генеральному штабі.

Крім того, усі речі військові отримали у рамках багатонаціональної тренувальної операції "ІНТЕРФЛЕКС". Таким чином Велика Британія здійснює дієву і вагому підтримку України у її боротьбі проти вторгнення Росії.

У Генштабі наголошують, що наразі підтримка країни вже перевищила суму 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (майже 3 млрд доларів).