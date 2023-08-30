У Британії пройшли підготовку вже понад 20 тисяч військових з України
Станом на кінець серпня на полігонах Великої Британії вже більше ніж 20 тисяч українських військових пройшли підготовку
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Зазначається, що перед навчаннями усі українські військовослужбовці отримали необхідну амуніцію та речове забезпечення. Українським армійцям видають все, що знадобиться їм як під час тренувань, так і на фронті.
"Це не лише форма та взуття для літа і зими, бронежилети й шоломи, а ще й тактичні окуляри, рукавиці, аптечки, спальниками й каримати, а також зручні та міцні рюкзаки й сумки, щоби все це перевозити", - додають у Генеральному штабі.
- Станом на 15 липня 2023 року у Великій Британії у межах програми Op Interflex пройшли підготовку 18 тисяч українських піхотинців.
- А на серпень близько 900 українських морських піхотинців завершили шестимісячний курс навчання у Великій Британії: серед здобутих навичок - десантні морські операції на малих катерах та пляжні рейди
- Крім того, станом на серпень у Франції пройшли підготовку 6 тис. українських військовослужбовців у рамках плану з навчання бійців ЗСУ.
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