У Британії за 12 млн фунтів на аукціоні продають рукавичку Фредді Крюгера та інші реквізити фільмів жахів

Про це повідомляє The Guardian..

У Британії 9 листопада розпочнеться чотириденний аукціон у домі Propstore, який розраховує отримати понад 12 млн фунтів стерлінгів ($14,5 млн) за продаж понад 1800 реквізитів з найпопулярніших фільмів жахів.

На доповнення до рукавички з лезами бритви, яку носив Роберт Енглунд в інді-хорорі 1984 року "Кошмар на вулиці В’язів" створять оригінальний намальований від руки твір, який, за оцінками, продадуть до 400 тис. фунтів стерлінгів (більше як $485 тис.).

На аукціоні також буде представлений костюм Джейсона Вурхіза з франшизи "П’ятниця, 13-е", який коштуватиме до 100 000 ($121 тис.) фунтів стерлінгів, а хокейна маска, яку носили під час зйомок, оцінюють від 40 000 ($48,5 тис.) до 80 000 ($97 тис.) фунтів стерлінгів.

Сценарій фільму "Сяйво" з правками режисера Стенлі Кубрика також виставлений на продаж за орієнтовною оцінкою £60 000 ($73 тис.).

Леза Джонні Деппа із фільму "Суїні Тодд: Демон-перукар з Фліт-стріт" 2007 року планують продати за 30 000 фунтів стерлінгів ($36,5 тис.).

До 25 000 фунтів стерлінгів ($30,5 тис.) оцінюють маску з людської шкіри, яку носить Шкіряне обличчя, якого грає Р. А. Михайлофф, у трилері Джеффа Берра 1990 року "Шкіряне обличчя: Техаська різанина бензопилою III".

Серед сучасних фільмів жахів можна буде придбати грим клоуна Пеннівайза, якого зіграв Білл Скарсгард у фільмі 2019 року "Воно" з орієнтовною найвищою ціною 12 000 фунтів стерлінгів ($14,5 тис.), а також на маску Ghostface із фільму "Крик 4" 2011 року за ціною до 10 000 фунтів стерлінгів ($12 тис.).

На аукціоні також буде продано книгу з автографами актора "Полтергейст" Олівера Робінса разом із фотографією акторів з автографами, вартість якої може досягати 12 000 фунтів стерлінгів ($14,5 тис.).

Чотириденний аукціон буде відкритий для заявок, розміщених онлайн, телефоном або заочних торгів, а торги в кімнаті також будуть відкритими для публіки на Bafta 195 Piccadilly у Лондоні протягом перших двох днів.