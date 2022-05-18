У Бучанському районі на протипіхотній міні підірвались двоє чоловіків

Про це інформує у фейсбуці Національна поліція Київської області.

"Підрив на міні в Бучанському районі. Між селами Липівка та Королівка, 52-річний та 48-річний чоловіки підірвались на протипіхотній міні ОЗМ-72, залишеній на полі окупантами. З політравмами потерпілих госпіталізували до Макарівської лікарні", – йдеться в повідомленні.

Поліція розпочала досудове розслідування. Також правоохоронці закликають бути обережними на деокупованих територіях.

"Вкотре закликаємо громадян уникати лісових та польових доріг на деокупованих територіях. У разі виявлення підозрілих предметів одразу телефонуйте на спецлінію "102", – додають у повідомленні.

У Тростянці на Сумщині 12 травня трактор підірвався на російській міні біля лікарні, одну людину контузило.

У Бучі на Київщині завершується збір та ексгумація тіл загиблих під час тимчасової російської окупації, уже виявили 412 тіл. Раніше повідомляли, що Путін присвоїв почесне звання бригаді, частини якої коїли військові злочини у Бучі.

Прокурори Бучанської окружної прокуратури Київської області заочно повідомили про підозру 10 військовослужбовцям 64 окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ збройних сил РФ у складі 35 загальновійськової армії у жорстокому поводженні з цивільним населенням й інших порушеннях законів та звичаїв війни.

30 березня у Чугуївському районі Харківської області внаслідок наїзду автомобілів на міну загинуло 2 чоловіків.

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