У Бундестазі пропонують вчити українських військових користуватися танками Leopard

Про це повідомили у Spiegel з посиланням на заяву голови оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман.

За її словами, для заощадження часу можна паралельно навчати й українських військових, які будуть освоювати БТР Marder, і тих, які у майбутньому могли б працювати на Leopard 2.

"Якщо цей бойовий танк знадобиться, ми нічого не втратимо, має сенс навчати українських солдатів володіти Leopard 2 для заощадження часу", - зазначила вона.

Крім того, голова оборонного комітету Бундестагу закликала канцлера та Міноборони Німеччини найближчим часом розпочати розгляд подальшої військової допомоги Україні.

"Нам потрібна стратегія оцінки військової ситуації на найближчі кілька місяців і врахування відповідних побажань України. Щоб ми нарешті могли попереду хвилі, а не завжди пливли за нею", - додала вона.

Політик від "Зелених" Антон Гофрейтер теж зауважив, що з огляду на труднощі, які виникли у Німеччини з підготовкою БТР до передачі, варто подумати, як уникнути цього ж танками Leopard. Він теж висловився за те, що українських військових варто вже починати навчати користуватися ними.

Видання додає, що оборонний концерн Rheinmetall не зможе підготувати 40 Marder для України зі своїх складів у необхідні терміни, тому в уряді вирішили додати частину із запасів Бундесверу.

8 січня стало відомо, що у бундестазі закликають передати Україні Leopard. Президентка Європарламенту Мецола підтримує передання Україні цих танків.

10 січня в Politico повідомили, що Франція та Польща намагаються переконати Німеччину розблокувати постачання в Україну сучасних бойових танків Leopard 2.

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