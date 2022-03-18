У Burger King пояснили, чому вони не можуть вийти з російського ринку

Про це повідомляє офіційний сайт канадського концерну Restaurant Brands International, куди входить Burger King



Компанія зв'язалася з основним оператором бізнесу з вимогою призупинити роботу ресторанів у Росії, але він відмовився це зробити. Анулювати угоду в односторонньому порядку Burger King юридично не може.



"Ми зв'язалися з основним оператором бізнесу та зажадали призупинити роботу ресторану Burger King у Росії. Він відмовився це зробити. Чи хочемо ми негайно призупинити всі операції Burger King у Росії? Так. Чи можемо ми сьогодні примусово припинити роботу? Ні. Немає жодних юридичних положень, які дозволяли б нам в односторонньому порядку змінювати договір або дозволяти будь-якому партнерові просто піти або анулювати всю угоду", - йдеться у заяві компанії.



На території Росії немає своїх ресторанів компанії Burger King. Ситуацією на цьому ринку керує ТОВ "Бургер Рус". У РФ знаходиться приблизно 800 фаст-фуд закладів мережі. Нагадаємо, у Мінцифрі щодня звітують про нові успіхи у розширенню цифрової блокади Росії.

18 березня міністр культури Олександр Ткаченко подякував іноземним культурним компаніям, які ввели санкції проти РФ. Дякую кожному, хто відмовився спонсорувати війну РФ проти України. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb