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Головна війна з Росією У Чечні оголосили, що будуватимуть "джихад-мобілі" для армії РФ

У Чечні оголосили, що будуватимуть "джихад-мобілі" для армії РФ

20 січня, 2023 п'ятниця
20:34
війна з Росією У Чечні оголосили, що будуватимуть "джихад-мобілі" для армії РФ

Місцева влада Чечні оголосила про намір розпочати виробництва військового автомобіля на базі заводу "Чеченавто", який вже отримав назву "джихад-машина"

Про це повідомило видання Defense express.

Видання зазначає, що випробування виробу мають пройти на базі "російського університету спецназу".

Зокрема додається, що за інформацією російських ЗМІ, очільник уряду Чеченської республіки та міністр промисловості та енергетики регіону Муслим Хучієв та Адам Хакімов провели зустріч з керівним складом міністерства промисловості та торгівлі РФ.

Видання наголошує, що "джихад-машина" або "джихад-мобіль" - це термін, який використовується для позначення автомобілів, які начинені вибухівкою та керуються смертником. Задача останнього направити машину у бік ворога та підірватись разом із нею, для цього машину обшивають бронею, яка має захистити її від вогню стрілецького озброєння.

"Зазначимо, що інші актуальні толкування цього терміну невідомі. І хоча максимально складно уявити, що у РФ цілком планують застосувати тактику з атакою смертників, але по суті вона нічим не відрізняється від того, що зараз й так здійснює Кремль", - додається.

Окрім цього, повідомляється, що невідомо, чи мова йде про те, що у Чечні будуть створювати "джихад-мобілі", чи про "невдалий неймінг для транспортного засобу".

  • 11 вересня повідомлялося, що у Чечні підготували три батальйони по 560 найманців і спецполк на 1,5 тис. осіб для війни проти України.

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зброя
Чечня
чеченці
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