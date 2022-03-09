У Чернігівській області точаться бої, окупанти відстрілюють своїх
У Чернігівській області тривають бої, там окупантів оточили українські військові, і щоб якось вийти з оточення, вони стріляють по своїх же військах
Про це інформує оперативне командування "Північ", передає Еспресо.TV.
Ситуація перебуває під контролем ЗСУ та силовиків, які обороняють Чернігівщину від загарбників.
"Окупанти вдаються в паніці до звірячих методів - обстрілюють мирних людей, грабують та знищують їхні домівки вогнем артилерії й танків. Підрозділи росіян потрапляють в оточення наших військових. Аби якось вийти з оточення, вони завдають вогневих уражень по своїх же військах, які скуті ближнім боєм підрозділами наших ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
Крім того, днями оборонцям Чернігівської області вдалося знищити передовий пункт управління окупантів та декілька колон з колісною та бронетехнікою, чим суттєво вибили його з колії та зламали план наступу.
- Нагадаємо, на Харківщині українські прикордонники розгромили російську ДРГ, окупанти покинули на полі бою пораненого.
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