Про це повідомила пресслужба Чернігівводоканалу.

"Через можливі аварійні знеструмлення об'єктів водопостачання та водовідведення можливі позапланові відключення холодної води в різних районах на території міста. Прохання до всіх мешканців Чернігова мати запаси питної води в кожній оселі у розрахунку на три доби на кожну особу", - йдеться у повідомленні.