У Чернігові через знеструмлення може не бути води, мешканців просять зробити запаси на три доби
У Чернігові через аварійні знеструмлення внаслідок масованого ракетного обстрілу 9 березня можливі позапланові відключення води
Про це повідомила пресслужба Чернігівводоканалу.
"Через можливі аварійні знеструмлення об'єктів водопостачання та водовідведення можливі позапланові відключення холодної води в різних районах на території міста. Прохання до всіх мешканців Чернігова мати запаси питної води в кожній оселі у розрахунку на три доби на кожну особу", - йдеться у повідомленні.
- У ніч на 9 березня ворог випустив по Україні 81 ракету. Є влучання в енергетичні об'єкти.
- За даними командування Повітряних сил, уперше ворожа армія випустила одразу шість гіперзвукових авіаційних ракет "Кинджал".
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