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У Чернігові через знеструмлення може не бути води, мешканців просять зробити запаси на три доби

9 березня, 2023 четвер
11:30
Суспільство кіт_вода

У Чернігові через аварійні знеструмлення внаслідок масованого ракетного обстрілу 9 березня можливі позапланові відключення води

Про це повідомила пресслужба Чернігівводоканалу.

"Через можливі аварійні знеструмлення об'єктів водопостачання та водовідведення можливі позапланові відключення холодної води в різних районах на території міста. Прохання до всіх мешканців Чернігова мати запаси питної води в кожній оселі у розрахунку на три доби на кожну особу", - йдеться у повідомленні.

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