У Чернігові окупанти пошкодили Музей українських старожитностей Тарнавського - будівля пережила обстріли більшовиків і Другу світову

Про це повідомив у Facebook директор Чернігівського історичного музею Василя Тарновського Сергій Лаєвський.



"Будинок Музею Українських старожитностей Василя Тарновського. Він пережив обстріли більшовиками у 1918 та 1919 роках. Вцілів у Другу світову війну під бомбами німецьких нацистів. Прийшла московська нацистська орда і трохи попсувала дуже красиву і затишну будівлю кінця ХІХ століття - пам'ятку історії місцевого значення", - написав Лаєвський.



Російських окупантів директор музею назвав "історичними трупами, які ще пересувають ноги".



"Ненависть московської орди, яка щось потякая про величну руську культуру, до української культури зрозуміла. Вони ненавидять все і всіх. Вони вже історичні трупи, хоча іще і пересувають ноги", - написав Лаєвський.

Крім того вночі 11 березня окупанти розбомбили місцеву бібліотеку. Також було зруйновано Чернігівський стадіон імені Гагаріна. На ньому свої домашні матчі проводить ФК "Десна".

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb.