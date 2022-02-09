У Чернівецькій області викрили зловмисників, які підробляли паспорти та COVID-документи

Про це повідомляє прес-центр Нацполіції.



"Майже рік співробітники правоохоронних органів здійснювали комплекс спеціальних заходів для встановлення учасників злочинної групи, документування їхніх незаконних дій і збору доказової бази", - йдеться у повідомленні.



Правоохоронці встановили, що двоє жителів Чернівецької області, 1985 і 1988 років народження, налагодили схему незаконного збагачення шляхом виготовлення та реалізації підроблених документів, що посвідчують особу, різних довідок, а також документів про COVID-безпечність.



Зазначається, що свою злочинну діяльність порушники здійснювали під виглядом митних брокерів.



"Попередньо, вартість підробок коливалася від 50 євро за сертифікат про вакцинацію від COVID-19 до 2 тисяч євро за повний пакет документів громадянина країни Європейського Союзу", - додають у поліції.



Правоохоронці провели 6 обшуків, у результаті яких виявили:

паспорти громадян Євросоюзу;

копії документів громадян різних країн;

електронні зразки офіційних документів;

печатки нотаріусів, лікарів та приватних підприємців;

комп‘ютерну техніку;

іноземну та національну валюту (понад 6300 євро, 500 доларів США, понад 2 тисяч румунських леїв, близько 7,5 тисяч гривень).

Відповідно до чинного законодавства дії зловмисників кваліфікуються за ознаками частини 3 статті 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та частини 3 статті 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.Усі речові докази направлені на експертне дослідження. Триває досудове розслідування.