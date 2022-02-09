У Чернівецькій області викрили зловмисників, які підробляли паспорти та COVID-документи
У Чернівецькій області викрили групу людей, яка займалася підробкою документів - від COVID-сертифікатів до документів країн Євросоюзу
Про це повідомляє прес-центр Нацполіції.
"Майже рік співробітники правоохоронних органів здійснювали комплекс спеціальних заходів для встановлення учасників злочинної групи, документування їхніх незаконних дій і збору доказової бази", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили, що двоє жителів Чернівецької області, 1985 і 1988 років народження, налагодили схему незаконного збагачення шляхом виготовлення та реалізації підроблених документів, що посвідчують особу, різних довідок, а також документів про COVID-безпечність.
Зазначається, що свою злочинну діяльність порушники здійснювали під виглядом митних брокерів.
"Попередньо, вартість підробок коливалася від 50 євро за сертифікат про вакцинацію від COVID-19 до 2 тисяч євро за повний пакет документів громадянина країни Європейського Союзу", - додають у поліції.
Правоохоронці провели 6 обшуків, у результаті яких виявили:
- паспорти громадян Євросоюзу;
- копії документів громадян різних країн;
- електронні зразки офіційних документів;
- печатки нотаріусів, лікарів та приватних підприємців;
- комп‘ютерну техніку;
- іноземну та національну валюту (понад 6300 євро, 500 доларів США, понад 2 тисяч румунських леїв, близько 7,5 тисяч гривень).
Усі речові докази направлені на експертне дослідження. Триває досудове розслідування.
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