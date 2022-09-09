У Чорном морі поруч із судном ВМС Румунії вибухнула міна
У Чорному морі корабель Військово-морських сил Румунії наштовхнувся на дрейфуючу міну. Вона вибухнула поруч із судном
Про це інформує Reuters з посиланням на Міноборони Румунії.
Повідомляється, що екіпаж корабля був заздалегідь попереджений про міну, проте через сильний вітер і хвилі оминути її не вдалося. У момент вибуху на борту перебували 75 військовослужбовців.
Унаслідок цього ніхто з них не постраждав.
"Плавучість корабля не порушена, а на борту немає серйозних пошкоджень", - повідомили в Міноборони Румунії.
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