Про це інформує Reuters з посиланням на Міноборони Румунії.

Повідомляється, що екіпаж корабля був заздалегідь попереджений про міну, проте через сильний вітер і хвилі оминути її не вдалося. У момент вибуху на борту перебували 75 військовослужбовців.

Унаслідок цього ніхто з них не постраждав.

"Плавучість корабля не порушена, а на борту немає серйозних пошкоджень", - повідомили в Міноборони Румунії.